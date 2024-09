L’auto elettrica fa litigare Salvini e Urso: “Non diventiamo una colonia cinese”

Nel governo di destra guidato da Giorgia Meloni è scontro tra Matteo Salvini e Adolfo Urso. Il ministro delle Imprese Urso la vorrebbe ospitare in Italia una fabbrica di auto cinese, per arrivare a quel milione di vetture che Stellantis non è in grado di garantire. Il ministro dei Trasporti Salvini è contrario: “Non diventiamo una colonia di Pechino”

Dalle pensioni ai diritti per le coppie dello stesso sesso, è lungo l’elenco degli argomenti sui quali la maggioranza del governo di destra guidato da Giorgia Meloni appare sempre più diviso. Ora si aggiunge anche il tema del futuro dell’industria automobilistica in Italia.

In questo caso lo scontro è tra Lega e Fratelli d’Italia, tra Matteo Salvini e Adolfo Urso. “Sono per il libero mercato“, ha dichiarato il ministro dei Trasporti che è anche vicepremier. Aggiungendo subito dopo: “Se ne occupa il ministro Urso, ma non possiamo diventare una colonia della Cina“.

Per Salvini ognuno deve produrre a casa sua

A cosa si riferisce il segretario della Lega e di che cosa è preoccupato? Al Salone dell’Auto di Torino ha fatto capire di non apprezzare molto il progetto del “collega” Urso che vorrebbe portare in Italia una fabbrica di auto made in China.

Per Salvini ognuno deve produrre a casa sua: “Io sono per il libero mercato. Dobbiamo permettere all’industria italiana di continuare a lavorare, poi arrivano i cinesi e ognuno è libero di scegliere”.

Questo non vuole dire che Salvini abbia una ricetta per rilanciare l’auto in Italia, che molto difficilmente arriverà a produrre quel milione di auto preventivata dal gruppo Stellantis. Si è limitato a uno slogan: “Lunga vita al Salone del Mobile di Torino, spero con marchi italiani”.

Auto elettrica, l’invasione cinese: Dongfeng apre primo concessionario europeo a Torino

Di sicuro ci sono i marchi cinesi pronti a sbarcare in massa in Europa e quindi anche in Italia: da Dongfeng che aprirà alle porte di Torino il primo concessionario pilota d’Europa, ma al momento non ha intenzione di aprire fabbriche in Italia.

Poi c’è Byd, seconda solo a Tesla per vendite di auto elettriche, che ha scelto Alfredo Altavilla (l’ex braccio destro di Sergio Marchionne) per il mercato europeo. Ma anche Mg, Chery, Omoda. Di sicuro, Salvini non si riferiva a Dr Automobiles, marchio italiano, che assemblea prodotti cinesi forniti dalla partnership con Dongfeng.

Salvini ha dato un avvertimento a Urso, che ha provato a trattare con Dongfeng per una fabbrica in Italia e che potrebbe essere interessata ai marchi Autobianchi e Innocenti. Marchi storici ma che hanno smesso di produrre ormai da anni.

Salvini a Stellantis: “Dove sono finiti i soldi?”

Ma per par condicio Salvini ha lanciato un avvertimento anche a Stellantis. Attraverso una domanda retorica per interposti giornalisti, i quali sono stati invitati a chiedere all’azienda franco-italiana-americana come siano stati utilizzati “i miliardi e miliardi di euro di finanziamento e di contributi pubblici negli anni e quale sia il futuro industriale”.

All’azienda automobilistica è toccato inevitabilmente a replicare, invitando il ministro a visitare gli stabilimenti italiani, “per valutare di persona” gli investimenti.

Per fortuna dell’azienda guidata da Carlos Tavares, Salvini non si è ricordato che Stellantis ha un accordo per produrre auto elettriche in tandem con il marchio cinese Leapmotors. Da portare anche in Italia. Ma quello deve essere libero mercato.

