Saloni nautica: ecco Genova (domani) e Bologna (17 ottobre)

Ottobre diventa il mese dei saloni della nautica. Prende il via domani (1 ottobre) il Salone Nautico di Genova e il 17 si alza il sipario sulla prima edizione del Salone Nautico di Bologna.

Due appuntamenti dove l’elettrico non brilla, ma ci sono alcune interessanti proposte di marchi ed aziende che mettono in vetrina i loro prodotti a emissioni zero.

A Genova Torqeedo con il nuovo responsabile vendite Gennaro Giliberti

C’è elettrico a Genova? Poco, vediamo chi c’è. Ad iniziare da Torqeedo che forte dei suoi 100.000 motori elettrici venduti sarà presente alla fiera genovese.

Il marchio tedesco punta sulla distribuzione diretta in Italia e sul manager Gennaro Giliberti: “Il mercato italiano sta abbracciando il passaggio a un futuro a basse emissioni di carbonio e l’elettrificazione con integrazione di sistemi avanzati si sta estendendo oltre la trasmissione a tutti i sistemi di bordo“.

Nautica elettrica con Yamaha, Nautor’s Swan e l’idrogeno di H2boat

Immancabile anche la presenza di Yamaha che recentemente ha valorizzato il suo catalogo di piccoli fuoribordo elettrici (leggi qui). Per le barche a vela un’azienda interessante come Nautor’s Swan e poi la novità di una barca a idrogeno: H2boat che promette la produzione dell’energia a bordo e durante la navigazione. Con un energy pack basato su un elettrolizzatore che ricava idrogeno dall’acqua. L’innovativa imbarcazione sarà presentata sabato 3 ottobre.

Al Salone della nautica di Bologna i fuoribordo elettrici Mitek

E’ finalmente vediamo l’Italia elettrica nei fuoribordo con l’azienda Mitek che ha aperto i suoi capannoni nei mesi scorsi a Ravenna e sarà presente alla fiera bolognese. L’appuntamento presentato oggi nel capoluogo emiliano-romagnolo in programma nel quartiere espositivo di Bologna Fiere dal 17 al 25 ottobre. Alcuni numeri: 50 espositori e oltre 130 imbarcazioni ad occupare i 24.800 metri quadri della fiera. L’evento è organizzato da Snidi (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) che lo ha illustrato con il presidente Gennaro Amato.

Calzolari: “La più grande fiera del comparto tra i 5 e 18 metri”

Questa prima edizione annuncia la nascita di un nuovo polo espositivo nautico con grandi ambizioni: “Abbiamo un contratto di 10 anni per lavorare insieme e realizzare la più grande fiera del comparto tra i 5 e 18 metri”. Parole di Gianpiero Calzolari, presidente Bologna Fiere.

Il presidente Bonaccini schiera nove porti : “Conquistare un ruolo anche nel diportismo”

Significativo l’intervento del presidente della Regione Stefano Bonaccini: “L’Emilia Romagna è l’unica regione orizzontale e quindi sviluppa, grazie al suo posizionamento, un punto nevralgico del territorio italiano che favorisce gli scambi commerciali”.

E poi i numeri: “Abbiamo 9 porti sui quali stiamo effettuando interventi di ripristino ed ampliamento con fondi ingenti, in particolare quello di Ravenna sul quale faremo un investimento storico puntando a conquistare un ruolo di prestigio tra i porti italiani anche per il diportismo. Un salone nautico è un valore aggiunto”. L’Emilia-Romagna c’è.