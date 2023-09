Salone Nautico di Genova, guida per visitarlo (fino al 26 settembre)

Al Salone Nautico di Genova, non mancano barche e motori elettrici. Peccato che non ci sia un’area dedicata e sia necessario, quindi, districarsi tra stand o pontili alla ricerca delle emissioni zero. Vaielettrico ha visitato il Salone e vi propone un itinerario tutto elettrico. Nei prossimi giorni pubblicheremo il video con tutti i protagonisti a emissioni zero che abbiamo incontrato.

Un benvenuto a emissioni zero con San Lorenzo e Bluegame

L’accoglienza è a emissioni zero. La prima barca che incrociano i visitatori – rialzata e ben posizionata come un monumento – è la barca realizzata per il New York Yacht Club da Bluegame, brand del gruppo Sanlorenzo Yachts.

Sistema a foiling ed elettrico alimentato a idrogeno che si vedrà nella prossima edizione America’s Cup come barca di servizio dei veloci aliscafi in competizione. Costa tanto l’idrogeno, ma non è un problema in una manifestazione dove i budget dei team valgono decine di milioni di euro.

I motori fuoribordo: Torqeedo, Mercury, Yamaha e il kit di La Bruna

Per chi ha un gommone, una piccola barca a vela o un natante ma anche barche più impegnative non mancano i fuoribordo al Salone. Peccato non aver un’area dedicata per i test drive. Immancabile lo stand di Torqeedo, leader internazionale dei motori elettrici marini, con una ricca di motori: dai piccoli piccoli per il kayak, ai travel (si vendono molto bene anche in Italia) fino al deep blue per imbarcazioni più grandi.

Allo stand Mercury non c’è più il finto motore elettrico, ma ben tre modelli a batteria (estraibile) Avator. Tutti veri e pronti per spingere la vostra barca. Promessa mantenuta. In attesa degli altri due modelli in arrivo si possono conoscere tutte le prestazioni, i dati e i prezzi del trio esposto.

Anche Yamaha sta puntando sui motori elettrici, l’anno scorso abbiamo provato a Venezia il modello Harmo su Capoforte (video), poi ci sono quelli più piccoli, da poche watt.

C’è anche un produttore italiano che si sta facendo largo nella propulsione elettrica. Il marchio La Bruna che al Power Village, un’area dedicata ai produttori di motori, presenta E-power 10. Il kit per una veloce conversione all’elettrico della vostra barca. Nello stesso stand il fuoribordo cinese Wave 300 tra i più potenti sul mercato.

Allo stand di Recmar abbiamo visto un motore alimentato con batteria da 63 kWh della Electrine che viene venduto come kit, assistenza inclusa. Poi i fuoribordo ePropulsion con il distributore Selva.

La Corvetta che fa charter nella riviera ligure, Energica con la moto d’acqua

Consigliamo di visitare lo stand del cantiere Giorgio Mussini e salire a bordo di Corvetta 24 con sistema di propulsione elettrico E4Boat curato dal ZAPI GROUP che quest’estate è stato noleggiato lungo la riviera ligure. Una barca, sarà implementata per aumentare velocità e autonomia, con esperienza di navigazione elettrica tutta da conoscere.

E’ un prototipo ma al Salone viene esposta e presentata con tutti i dati tecnici la moto d’acqua che vede insieme Energica con Plenitude Be Charge. Un bel colpo dell’industria nautica italiana nel panorama internazionale per la forte carica innovativa anche a livello di ricarica grazie a una colonnina ultra fast che permette la ricarica in 20 minuti.

E a proposito di ricarica. Consigliamo la visita allo stand di un operatore presente nel mercato da anni ma sempre più innovativa: Plus EV Charge (qui il video con il nostro webinar) che ai servizi tradizionali da tempo assicura quelli per le barche elettriche. Nell’area startup espone Leonardo che propone colonnine di ricarica per i servizi di bordo ma sempre più orientata anche ad alimentare le batterie di propulsione.

Approdo a Genova per il Giro D’Italia a vela

Vaielettrico ha incontrato anche gli skipper Marco Rossato e Igor Macera che promuovono sia le opportunità dei diversamente abili di navigare per il Mediterraneo che in versione elettrica. Come hanno spiegato molto bene nel video che stiamo preparando hanno circumnavigato la penisola con Giro d’Italia a Vela, traguardo a Genova, usando sia la vela (70%) ma pure il motore elettrico Bellmarine. Anche questa una storia da conoscere.

Sono elettriche anche le tavole efoil commercializzate dal Centro nautico commerciale. Pur mancando una sezione dedicata tutta all’elettrico è possibile conoscere una parte dei prodotti offerti sul mercato.

– Iscriviti a Newsletter e YouTube di Vaielettrico —