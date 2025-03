Salone dell’Agrivoltaico a Macfrut (Rimini 6/8 maggio)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La produzione di energia per compensare la perdita di marginalità di quella agricola. Ma non solo. Per alcune colture (leggi qui) l’agrivoltaico è uno strumento per mitigare il cambiamento climatico, tutelare e migliorare la qualità dei prodotti.

Una tecnologia tutta da scoprire. Appuntamento il 6/8 maggio a Macfrut, all’Expo Centre di Rimini, con Salone dell’Agrivoltaico powered by KEY.

Alla fiera delle aziende ortofrutticole anche le soluzioni più avanzate dell’agrivoltaico

Macfrut è la fiera di riferimento per le aziende ortofrutticole italiane – ma con forte partecipazione anche di buyers e aziende internazionali – e con la transizione energetica non si poteva non aprire all’agrivoltaico.

Non casualmente a Rimini sempre più punto di riferimento per le rinnovabili – grazie al Salone Key – e quindi piazza ideale per l’incontro con il mondo ortofrutticolo.

Sempre più interessato alle rinnovabili, parlano i numeri del bando Parco Agrisolare (leggi anche qui) e le numerose esperienze che abbiamo documentato: dal limoneto con i ricercatori di Enea ai pomodori che resistono meglio al troppo caldo e al troppo freddo.

Come scrivono i responsabili di Key «per il secondo anno consecutivo all’interno di Macfrut sarà presente il Salone dell’Agrivoltaico powered by KEY».

Si tratta di una «vetrina verticale che, attraverso un approccio innovativo, si rivolge agli agronomi e a tutti i protagonisti della filiera ortofrutticola nazionale e internazionale».

L’ obiettivo è «favorire l’incontro e il confronto, per contribuire ad accelerare il percorso di decarbonizzazione del comparto agricolo e non solo».

Per saperne di più del Salone dell’Agrivoltaico clicca sul link o scrivi a christian.previati@iegexpo.it Exhibition Manager dell’evento.

