A2 Salerno-Reggio Calabria, piange la ricarica

“Salve, volevo condividere con voi e con chi viaggia in elettrico la situazione attuale delle autostrade del Sud Italia per quanto riguarda la possibilità di ricaricare ad oggi 24 Maggio 2024, quindi in prossimità dell’estate.

Arrivano i turisti e sulla Salerno-Reggio Calabria trovano solo due stazioni di ricarica: uno scandalo

Tengo a riferire che monitoro già da alcuni anni(3 per l’esattezza) essendo possessore di un auto elettrica, la situazione in A2, e sono 3 anni in cui nulla è cambiato!!! Penso sia una vergogna per un Paese in cui si parla di tante eccellenze, specie sul piano turistico, e in realtà il Sud del nostro Belpaese, raggiunto da milioni di visitatori specie nella stagione estiva, abbia una rete di ricarica per auto elettriche degna di uno Stato del Terzo Mondo da anni, nonostante i fondi PNRR. Vergognatevi Politici! Tutti!!! Allego schermata attuale NEXCHARGE„. Massimo

Il problema c’è (ma senza esagerare)

Risposta-Va bene tutto, ma senza esagerare. E lei, Massimo, esagera un pò.

Come può vedere da questa mappa di un operatore diverso da NextCharge, sul percorso dell’autostrada A2 le opportunità di ricarica ultrafast (oltre 150 kW) non mancano. E’ vero che due sole stazioni di ricarica si trovano nelle aree di servizio (a Cosenza e Rosarno) ma un’altra decina sono in corrispondenza dei caselli autostradali.

Fa specie che il gestore della A2 Salerno-Reggio Calabria – Anas, l’unico totalmente pubblico – non abbia ancora ottemperato all’ obbligo di legge datato 2021 che prevede di mettere a gara l’installazione di impianti di ricarica in tutte le stazioni di servizio.

Mentre il più grosso gestore privato, Autostrade per l’Italia, ha già elettrificato direttamente con la controllata Free To X circa metà delle sue stazioni. E proprio pochi giorni fa ha dato in concessione il primo lotto da 8 aree ad Atlante. Le altre andranno a gara entro l’anno. Anas non è l’unico gestore inadempiente: mancano all’appello tutti gli altri. Chi vigile perchè si diano una mossa?

PS: i fondi del Pnrr riguardano strade extraurbane e superstrade, non le autostrade. Il primo bando per l’assegnazione dei fondi, esattamente un anno fa, è andato deserto. Non sono bastati 12 mesi per ritoccarlo e riproporlo? Anche questa è una domanda da girare ai nostri governanti.

