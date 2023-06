Sale la fiducia nell’elettrico, parola di…Shell

Sale la fiducia nell’elettrico. E non lo dice l’Enel o un’altra azienda del settore tipo Tesla, ma la Shell, colosso che col petrolio fa profitti da capogiro. Sale la fiducia e cala la ritrosia ad affrontare viaggi lunghi La multinazionale olandese ha pubblicato l’edizione 2023 del suo ll Recharge EV Driver Survey, un sondaggio condotto tra 25.000 conducenti di veicoli elettrici. Le interviste sono state realizzate in Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda e Regno Unito, registrando una confidenza sempre maggiore con l’auto elettrica. Cade soprattutto la ritrosia a effettuare viaggi lunghi, nel timore di non disporre di un’autonomia sufficiente o di trovare difficoltà a ricaricare. Solo l’11% del campione dichiara di limitarsi ancora a un uso in città e dintorni per la famosa ansia da autonomia. Ma soprattutto cresce in modo esponenziale la diffusione dell’auto elettrica in tutti i sei Paesi, tranne l’Italia. Il 40% degli intervistati ha acquistato durante l’anno precedente, il 67% negli ultimi due anni.

Mano ansia per la ricarica, ma il 24% ha 4 o più app o card

Anche la ricarica crea meno apprensione e cala al 47% la percentuale degli utenti che riforniscono l’auto ogni giorno, avendo preso più confidenza con la reale autonomia. Ma resta alto il timore che una sola app o card non basti per riuscire ad accedere a tutte le colonnine, in patria e all’estero. Il 23% degli intervistati (praticamente uno su 4) ha scaricato 4 o più app (con relative card) per essere sicuro di attivare ogni stazione. Quanto al tema della sostenibilità, il Recharge EV Driver Survey riscontra una notevole consapevolezza della necessità di non inquinare da parte degli intervistati. Il 19% dei quali ha accompagnato l’acquisto dell’auto con un investimento in pannelli fotovoltaici per produrre almeno una parte dell’energia consumata. Con il 65% che vorrebbe poi che il fornitore di energia offrisse tariffe speciali per le ricariche e il 44% che sollecita servizi di ricarica intelligente con il proprio contratto.