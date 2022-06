Sale a 9 mesi il tempo per immatricolare col bonus

Sale a 9 mesi il tempo per immatricolare le auto elettriche con l’incentivo (3 o 5 mila euro). La carenza di auto da consegnare ha indotto il governo a intervenire.

Era evidente chedi tempo, come previsto inizialmente dalla norma, erano troppo pochi. I concessionari non erano in grado di garantire che in 180 giorni avrebbero evaso gli ordini e molti. Con l’articolo 40 del “DL Semplificazioni fiscali” (Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73), il Governo ha dato seguito a una richiesta venuta da più parti. A partire dall’e da tutta la filiera automotive. “Il termine di 180 giorni era insostenibile con la perdurante crisi delle catene di fornitura globali, che stanno rallentando pesantemente i tempi di produzione dei veicoli”, spiegano dall’Unrae. “I 270 giorni, benchéi, sono senz’altro un termine più adeguato alla reale situazione,. Termine che fa uscire operatori e consumatori da una estrema incertezza sull’effettiva possibilità di fruire degli incentivi“.

“Desideriamo ringraziare il, il MiSE e il Governo tutto, per aver accolto questo appello“, aggiunge l’Unrae. “La misura che va nella giusta direzione per il buon funzionamento dell’ecobonus. L’auspicio adesso è che si proceda anche verso l’allargamento della platea dei beneficiari, escluse unicamente per motivi di budget. Includendo le vetture aziendali e i noleggi, in particolare, traino indiscusso della transizione ecologica nel mercato auto”. Proprio l’esclusione delle società dagli incentivi 2022 è all’originepresentato, l’associazione dei noleggiatori. L’Aniasa lamenta effetti ‘discriminatori’ generati dalla normativa (DPCM del 6 aprile scorso) che esclude dalla platea dei beneficiari le aziende. E, in particolare,“. Difficile però che il governo decida di metter mano a questo aspetto prima del nuovo anno.