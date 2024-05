Sakuú, le batterie da sogno Li-Me stampate in 3D

Con una capacità energetica più che doppia rispetto a quella delle batterie agli ioni di litio tradizionali, le batterie al litio metallico promettono di essere la soluzione finale per l’auto elettrica del futuro. E la statunitense Sakuú sembra prossima a mantenere la promessa con le sue celle Cypresse Li-Me a stato solido.

Ha sviluppato un processo produttivo completamente a secco e in 3D per il suo anodo metallico al litio, già in grado di essere industrializzato a prezzi competitivi. Le celle Cypresse, appena certificate UN38, promettono di resistere fino a mille cicli di scarica profonda, deteriorandosi meno del 20%. La densità energetica volumetrica supera i 750 Wh/l, quella gravimetrica raggiunge i 450 wh/kg. Saremmo vicini così ad autonomie superiori a 1.000 km con un peso complessino non superiore ai 300 kg. La scarica continua e la velocità di carica sarebbe di 3 C (circa 15 minuti per passare dal 20 all’ 80%), con picchi di 10 C per le applicazioni ad alta potenza.

La sfida è produrle su scala industriale e a prezzi competitivi

«La sfida più grande nella produzione di batterie oggi è produrre batterie di prossima generazione in modo economicamente vantaggioso e su larga scala per soddisfare la domanda», ha dichiarato Robert Bagheri, CEO e fondatore di Sakuú. Con il nuovo processo di produzione l’azienda pensa di aver compiuto «un passo fondamentale per la produzione di batterie allo stato solido di alta qualità in grandi volumi in futuro».

Concorda anche un osservatore terzo come Srikant Jayanthan, analista della divisione Mobility di S&P. Nel report Global Mobility Supply Chain and Technology scrive che la densità energetica mirata di Sakuú «dovrebbe stabilire un nuovo standard nel settore per la densità energetica delle celle batteria».

Questi i punti salienti del report:

-Si prevede che le batterie allo stato solido (SSB) risolveranno la maggior parte dei limiti tecnologici associati alle odierne batterie nel settore dei veicoli elettrici.

-La sfida più grande è produrre queste batterie in modo economicamente vantaggioso e su larga scala.

-La piattaforma Kavian di Sakuú sfrutta la tecnologia di stampa a secco. Consentirà un’ulteriore innovazione tecnologica delle batterie e rappresenta un passo fondamentale per consentire la produzione in grandi volumi di batterie allo stato solido di alta qualità.

-Cò stabilirà un nuovo standard nel settore per gli indicatori chiave di prestazione, come la densità energetica delle celle della batteria. Qui il report.