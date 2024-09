SAIC-GM e CATL: ecco la batteria che fa 0-100% in 10 minuti

Un batteria litio-ferro-fosfato (LFP) che può fare il pieno in 10 minuti debutterà il prossimo anno, probabilmente sulle vetture della joint venture SAIC-GM. L’hanno messa a punto e presentata congiuntamente il costruttore auto e il colosso delle batterie CATL. Si tratta della batteria più veloce mai realizzata, potendo supportare un fattore di ricarica 6C.

Chimica LFP, ricarica in 6C

SAIC-GM e CATL bruciano sul tempo tutti gli altri big delle batterie, BYD in primis, finora fermi al 5,5C. Ricordiamo che C (C-rate) si riferisce al moltiplicatore di carica della batteria, quindi 6C significa che la batteria può teoricamente essere completamente caricata da 0 al 100% in un sesto di ora, cioè 10 minuti.

Per una batteria di capacità medio grandi, diciamo attorno ai 60-70 kWh, vuol dire incamerare un’autonomia di 200 km in soli 5 minuti. Ovviamente se alimentata da colonnine ultra fast di nuova generazione, che raggiungono potenze superiori ai 400 kw. Di fatto, siamo a un passo dall’equivalente di un pieno di benzina.

Debutto nel 2025 su piattaforma Ultium?

Un risultato raggiunto, spiega una nota di SAIC-GM, sfruttando una serie di tecnologie per migliorare l’efficienza delle reazioni elettrochimiche, aumentare l’efficienza di carica e garantire prestazioni stabili. In particolare, una nuova formulazione dell’elettrolita migliora la conduttività e riduce la viscosità, potenziando la desolvatazione degli ioni di litio.

La nuova batteria debutterà nel 2025 sull’architettura della batteria ad alto voltaggio Ultium di General Motors. Ultium è la base dei veicoli elettrici di prossima generazione di GM. Con l’aggiornamento in arrivo il prossimo anno la piattaforma utilizzerà una tensione di quasi 900 V, un nuovo design strutturale CTP e una tecnologia di raffreddamento avanzata.

