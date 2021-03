Safe Light Regional Vehicle, l’Aptera in salsa tedesca va a idrogeno

Il corpo della SLRV a due posti è lungo 3,8 metri. E’ basso e filante per ottimizzare l’aerodinamica. Per lo stesso motivo le ruote sporgono dalla carrozzeria ma sono carenate. Non è omologato come autoveicolo ma come veicolo a quattro ruote leggero (L7e). Ciononostante può raggiungere i 120 km/h e arrivare a 400 km di autonomia grazie a una cella combustibile da 8,5 kW, una batteria da 25 kWh e un serbatoio che stiva 39 litri di idrogeno a 700 atmosfere, per un peso di 1,6 kg.

Il corpo della vettura è realizzato con la cosiddetta tecnica del sadwich, con una scatola di metallo con all’interno una schiuma di plastica. C’è poi una sorta di cellula di sopravvivenza che protegge l’abitacolo realizzato con una struttura ad anallo. Assorbe le sollecitazioni a cui è sottoposta la vettura in marcia e protegge i passeggeri in caso di incidente.