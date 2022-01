Sa tanto di Tesla l’auto elettrica della Sony. Almeno stando a quel che si è visto nell’anteprima al CES di Las Vegas, vicina a un modello di produzione

Sa tanto di Tesla…/ Nasce Sony Mobility, ormai ci siamo

La lunga marcia d’avvicinamento all’automotive del colosso giapponese continua. Dopo l’anteprima del gennaio scorso, la Sony ha presentato un secondo prototipo. È un segno dei tempi anche il fatto che per svelare nuovi modelli si scelga il maggior evento dedicato all’elettronica di consumo al mondo, piuttosto che i saloni dell’auto. Ed è un bene che nuovi attori entrino nel mondo della mobilità, con idee e tecnologie innovative. Si parla tanto della Apple-car, ma la Sony è molto più avanti. E annuncia la creazione di una società operativa Sony Mobility Inc., “attraverso la quale intende esplorare l’ingresso nel mercato dei veicoli elettrici“. Il prototipo si chiama VISION-S, ha due motori per complessivi 400 kW di potenza e i test su strada sono in corso in Europa già da dicembre 2020.

Sa tanto di Tesla…/ Fino a 7 posti, con focus su sicurezza e intrattenimento

L’esterno, come dicevamo, ricorda un po’ la Tesla Model 3, ma l’interno (fino a 7 posti) è tutta farina del sacco di Sony, con focus soprattutto su sicurezza e intrattenimento. Il sistema operativo supporta la guida “riconoscendo e analizzando l’ambiente circostante in tempo reale, con sensori installati a 360 gradi intorno al veicolo. Questi sensori includono sensori di immagine CMOS ad alta sensibilità, alta risoluzione e ampia gamma dinamica. E sensori LiDAR che rilevano accuratamente lo spazio tridimensionale. Inoltre, il sistema fornisce un’interazione intuitiva del conducente in combinazione con il sistema audio del veicolo e il sistema HMI. In modo che il conducente possa valutare con precisione lo stato dell’ambiente circostante, come la presenza di veicoli di emergenza, anche dall’interno”. I sensori Time-of-Flight (ToF) vengono utilizzati per funzioni di monitoraggio per l’autenticazione del conducente e per sorvegliare i passeggeri. Supportano anche gesti intuitivi e comandi vocali. Con una nuova funzione che consentirà agli utenti di personalizzare il display e i suoni di accelerazione e decelerazione.

Predisposto per la guida autonoma con il 5G

Sony ha posizionato il funzionamento a distanza come tecnologia-chiave, in vista dell’arrivo dell’era della guida autonoma. Ha condotto esperimenti di guida collegando Giappone e Germania con il 5G. E sta lavorando con i suoi partner per ottenere trasmissione a bassa latenza (segnali video e di controllo) e controllo della comunicazione (monitoraggio e previsione). Quanto all’intrattenimento, gli altoparlanti del sedile creano un campo sonoro tridimensionale, con servizio di streaming compatibile con “360 Reality Audio”. Offrendo un’esperienza musicale “coinvolgente come se i passeggeri fossero circondati dall’esibizione dal vivo di un artista preferito“. Inoltre, per offrire un’esperienza cinematografica di alta qualità, la VISION-S include il servizio video digitale integrato “BRAVIA CORE for VISION-S”. Consentendo la riproduzione-video condivisa o individuale sullo schermo panoramico anteriore e sui singoli display dei sedili posteriori.