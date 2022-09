Ryvid Anthem, un peso piuma per tutte le taglie

Dagli Stati Uniti una nuova moto elettrica che promette di farsi piacere. Design accattivante e soluzioni tecniche interessanti per la neonata Ryvid Anthem, in edizione limitata solo sul mercato americano.

Per ora rimarrà confinata agli Stati Uniti, ma chissà che un giorno questa minimalista moto californiana possa fare breccia anche nel cuore degli appassionati europei.

È quello che sperano gli ingegneri della Ryvid, giovane start-up della west-coast nordamericana che ha da poco svelato il suo primo prodotto, la moto elettrica Anthem. Un modello da città dal design sufficientemente originale da attirare l’attenzione dei più, e questo nonostante dati sulle prestazioni non propriamente da copertina.

Leggera, con sella adattabile

È lo stile minimal e le soluzioni adottate per renderlo tale che fanno di questa nuova moto qualcosa di peculiare. La carrozzeria è quasi inesistente e questo mette in mostra quasi tutto il telaio super leggero (poco più di 5kg a vuoto) in acciaio inox e alluminio. Una soluzione che rende il mezzo filante e molto leggero per la categoria (109 kg, ma con 30 kg solo di batteria).

In più, la Anthem ha di particolare un sellino regolabile a piacere su un arco di ben 10 cm (da 762 a 864 mm da terra), potendo così adattarsi facilmente a centauri di diversa statura. Il sistema si chiama Ergo-Easy e si aziona spingendo un semplice pulsante sul manubrio. Molto apprezzabile.

Non vola, ma la ricarica è veloce

Come detto, le prestazioni dichiarate dal costruttore nel complesso non sembrano eccezionali. Il motore elettrico brushless nella ruota posteriore conta su 7,5 kW di potenza (picco a 13,5 kW) e con 72 Nm di coppia spinge la moto alla velocità massima di 120 km/h.

La batteria estraibile ha invece una capacità di 4,3 kW e assicura, secondo Ryvid, un’autonomia massima di 120 km ma solo in modalità Eco da città. Con un po’ di spinta in più si raggiungono al massimo gli 80 km. Quindi non è una moto da grandi viaggi…

La cosa positiva è che la ricarica delle batterie con normali prese domestiche da 220 Volt impiega solo 3 ore.

A livello tecnologico spicca invece la sofisticata strumentazione di bordo, in particolare il display TFT a colori da 4,9 pollici. Non ci sono invece sistemi di connettività via smartphone.

In edizione limitata dalla prossima estate

Per sondare il terreno, Ryvid ha per il momento comunicato il lancio di una prima edizione limitata della sua Anthem: 1.000 unità disponibili in tre colorazioni solo negli Stati Uniti. Prenotazioni aperte sul sito web ufficiale e prime consegne previste per l’estate 2023. I

ll prezzo convince: 7.800 US dollari, cifra pressoché identica convertita in euro.

Ora non resta che capire se il “giocattolo” funziona.

