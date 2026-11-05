Rubate batterie Stellantis per 500mila €: chi c’è dietro?

Rubate batterie Stellantis per 500 mila euro. È accaduto nel nord della Francia, vicino allo stabilimento di Hordain. Chi c’è dietro a un furto così mirato?

Rubate batterie Stellantis vicino a una fabbrica francese

La prima cosa che viene da chiedersi è: come verranno rivenduti questi pacchi-batterie? È chiaro che il committente non può essere un malfattore qualunque. Siamo in presenza di un business troppo specifico. In cui devi sapere che cosa farai di un bottino così particolare. Molto meno commercializzabile dei pezzi che compongono un’auto termica. Il fattaccio è avvenuto due settimane fa nell’Hauts-de-France, dove un semirimorchio pieno di batterie si è volatilizzato vicino alla fabbrica. Secondo quanto riportato dalla testata locale La Voix du Nord, il furto è avvenuto in piena notte, presso un fornitore di logistica di Stellantis. È stato il gruppo stesso a rendere noto il fatto, quantificando appunto a mezzo milioni di euro il danno. Una cifra non particolarmente gravosa per un gruppo di queste dimensioni, ma è il precedente che fa temere.

Chi può commissionare un furto così specifico?