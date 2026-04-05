Rubano anche le wallbox, adesso

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Rubano anche le wallbox, dopo i cavi (con il rame) delle stazioni di ricarica ad alta potenza, oggetto di ripetuti blitz in tutta Europa.

Rubano anche le wallbox: il caso segnalato nel milanese

Questo nuovo furto è stato segnalato su LinkedIn da Lorenzo Rocca, un tecnico che si occupa di assitenza tecnica alle stazioni di ricarica: “Ieri mattina abbiamo avuto una bella sorpresa”, ha scritto. “Una nostra VIARIS COMBI + con doppia uscita con cavi di ricarica integrati da 5 metri ci è stata rubata. Ringraziamo il ladruncolo per l’nteresse e andiamo avanti ! Parcheggio aziendale ORBIS ITALIA a Cassina de Pecchi, Milano. P.S. I cavi poi li abbiamo sistemati noi”.

Il post è acompagnato da due immagini dell’accaduto, che riproponiamo in questo articolo. E dai commenti desolati di chi legge. Un nuovo capitolo, che speriamo resti isolato, di una piaga che sta affliggendo numerose aziende che si occupano di ricarica. Con ingenti danni economici, uniti al disagio di chi vorrebbe ricaricare e trova le colonnine fuori uso.

Ecco di che tipo di ricarica si tratta

Secondo quanto riportato sul sito, la VIARIS COMBI + è una wallbox intelligente che ricarica in corrente alternata, MODO 3. Permette di programmare una fascia oraria per la ricarica tramite app o piattaforma web, in modo da poter usufruire della tariffa elettrica più vantaggiosa. È “studiata per il fissaggio a parete (Wallbox) con un involucro ad alta resistenza. E permette di tenere tutto sotto controllo con gli indicatori luminosi, che in ogni momento informano sullo stato operativo della stazione di ricarica. A seconda del modello, può avere una o due uscite per la ricarica simultanea, al massimo di due veicoli elettrici, tramite prese di corrente Tipo 2. O cavi di collegamento con connettore Tipo 1 o 2”. Saremmo curiosi di sapere se si tratta di ladri occasionali e di qualcuno che agisce su commissione.