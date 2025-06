Royal Enfield: svolta ibrida insieme a CF Moto?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Royal Enfield studia per un futuro… ibrido. Trattative in corso con la cinese CF Moto per sfruttare nuovi motori da 250cc su cui imbastire la prima moto ibrida del marchio.

Lo abbiamo detto e scritto: il tema che riguarda lo studio di sistemi a propulsione ibrida per le moto è particolarmente caldo in questo periodo. Sono diverse le Case produttrici interessate all’argomento e solo pochi giorni fa si parlava del percorso già abbastanza avanzato promosso da alcuni colossi giapponesi.

Ora, alcune fonti sicure riportano la notizia che anche un marchio iconico come Royal Enfield starebbe lavorando ad un’inedita moto ibrida, da plasmare in collaborazione con CF Moto.

La prima ibrida Royal Enfield?

A quanto pare, secondo i colleghi di Autocar India, sarebbero già in corso trattative tra le parti per dare vita ad un progetto comune nuovo, dal nome in codice “V”.

Nella sostanza, l’indiana Royal Enfield avrebbe chiesto al colosso cinese CF Moto di metterle a disposizione in licenza una piattaforma per motori da 250cc di nuova generazione, da sfruttare come base per costruirci intorno la prima moto ibrida del marchio.

Il piano green insieme a CF Moto

Per Royal Enfield un’ipotetica 250 ibrida si posizionerebbe come nuova entry level, almeno sul mercato europeo dove la moto più piccola è una 350cc. Una mossa strategica che potrebbe anche non limitarsi ad essere un unicum: dalla collaborazione con CF Moto, infatti, sembra possa nascere una futura generazione di moto non solo ibride ma anche elettriche.

Una vera svolta green insomma, utile a Royal Enfield non solo per aumentare la propria produzione ma anche per soddisfare le imminenti normative indiane in materia di efficienza nei consumi e riduzione delle emissioni.

Fruttuoso o meno, di questo interessante sodalizio Royal Enfield-CF Moto ne sapremo di più nel corso del tempo. Quello che pare certo è che la produzione di questa nuova moto ibrida avverrebbe comunque in India, in casa Royal, almeno per la maggior parte dei suoi componenti.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –