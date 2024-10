Royal Enfield lancia ad Eicma 2024 la sua prima moto elettrica

Royal Enfield lancia la sua prima moto elettrica e ha scelto il palcoscenico di EICMA per farlo. La vedremo il 4 novembre.

Royal Enfield ha ufficializzato il suo atteso ingresso nel mondo delle moto elettriche. La casa motociclistica ha condiviso sui social un teaser che lascia pochi dubbi. Una moto paracadutata sulla terra dallo spazio e la scritta “The drop, 04/11/2024”. Oltre al richiamo un po’ nostalgico alla Flying Flea (la moto che veniva paracadutata durante la seconda guerra mondiale) la clip ci racconta molto. Innanzitutto che si tratta di una novità e che la presentazione avverrà il 4 novembre. Una data non casuale visto che si tratta del giorno prima dell’apertura alla stampa di EICMA 2024. Non capita di rado che alcuni brand scelgano di presentare una grossa novità in anteprima, la sera precedente all’inizio del Salone.

Ma perché sarà una moto elettrica? Innanzitutto si parla di una Royal Enfield elettrica da tantissimo tempo e già lo scorso anno, proprio ad EICMA, avevamo visto un prototipo a zero emissioni. Poi se si fa attenzione al post pubblicato, a fianco del logo Royal Enfield compare anche quello di un secondo account che lascia pochi dubbi: Royal Enfield EV.

Come sarà la prima Royal Enfield elettrica?

Dal video si può dedurre ben poco. Giusto che le linee della prima Royal Enfield elettrica saranno in scia con quelle del resto della gamma: stile classico e un po’ retrò. D’altra parte il brand è perfetto per coniugare tecnologia avanzata a un’estetica distintiva. Inoltre non ha mai fatto delle prestazioni un benchmark e quindi è ragionevole pensare che punti su una moto leggera, per gli spostamenti urbani e con un’autonomia intorno ai 150 km. D’altra parte cercare una scheda tecnica più estrema significherebbe pesi superiori e soprattutto costi decisamente più elevati. Due caratteristiche che non appartengono a Royal Enfield.

Per saperne di più dovremo aspettare Eicma.

