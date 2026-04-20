Royal Enfield Flying Flea C6: debutto in India a 3.000 $. Quando in Europa?













Royal Enfield debutta nell’elettrico con la Flying Flea C6. Il prezzo in India è sorprendente e autonomia dichiarata da cittadina. Ma quando arriverà in Europa e a che prezzo?

L’abbiamo vista “atterrare” ad EICMA 2024 e stiamo seguendo i passi della Royal Enfield Flying Flea C6. Passi che la portano sempre più vicina alla strada. Infatti, la prima moto elettrica di Royal Enfield è stata lanciata in India con un prezzo equivalente attorno ai 3.000 dollari, destinato a scendere ulteriormente con la formula battery-as-a-service. Una cifra sorprendente per una due ruote elettrica “di marca”. Resta però da capire tempi e costi di un eventuale arrivo sul mercato europeo, dove omologazione e dazi potrebbero cambiare radicalmente lo scenario.

L’arrivo della Flying Flea C6 segna comunque l’ingresso ufficiale del costruttore indo-britannico nella mobilità elettrica su due ruote e ci permette di scoprire qualcosa di più della nuova arrivata.

Una elettrica urbana con anima storica

C’è tanta storia dietro alla C6. Il nome Flying Flea non è nuovo: richiama le motociclette leggere lanciate con il paracadute durante la Seconda guerra mondiale. La nuova C6 riprende quell’eredità estetica con forcella anteriore girder-style, linea minimalista e telaio in alluminio forgiato.

Il risultato è una moto che punta più sull’esperienza d’uso urbana che sulle prestazioni assolute. Il motore elettrico da 15,4 kW eroga fino a 60 Nm di coppia, con velocità massima di circa 115 km/h e accelerazione 0-60 km/h in 3,7 secondi, numeri coerenti con una commuter.

Interessante anche la dotazione tecnologica: display TFT circolare touchscreen da 3,5 pollici con integrazione Google Maps, connettività e gestione smart del viaggio.

Batteria compatta, autonomia dichiarata ambiziosa

La Flying Flea C6 monta una batteria da 3,91 kWh, un valore relativamente contenuto e non certo in grado di portarci lontano da casa. Royal Enfield dichiara infatti un’autonomia fino a 154 km (ciclo IDC), un dato che andrà rivisto nell’uso reale.

Resta interessante la scelta della formula battery-as-a-service, che riduce il prezzo d’acquisto iniziale separando la proprietà della batteria: una soluzione ancora molto poco diffusa in Europa.

Prezzo competitivo, ma l’Europa per la Flying Flea resta un’incognita

Il dato più sorprendente del lancio è il prezzo: circa 3.000 dollari equivalenti in India, che scendono a circa 2.100 dollari con la formula battery-as-a-service.

Quando arriverà in Europa parleremo di cifre decisamente diverse tra omologazione, trasporto e margini distributivi, è realistico aspettarsi una cifra che potrebbe essere di circa il doppio.

Un primo tassello nella strategia elettrica Royal Enfield

La C6 non è un progetto isolato ma l’inizio di una nuova piattaforma elettrica. È già previsto un secondo modello, la scrambler S6, segno che Royal Enfield punta a costruire una gamma completa sotto il marchio Flying Flea.