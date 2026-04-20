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Marco Berti Quattrini
il20 Aprile 2026
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Royal Enfield Flying Flea C6: debutto in India a 3.000 $. Quando in Europa?

Royal Enfield debutta nell’elettrico con la Flying Flea C6
2 min





Royal Enfield debutta nell’elettrico con la Flying Flea C6. Il prezzo in India è sorprendente e autonomia dichiarata da cittadina. Ma quando arriverà in Europa e a che prezzo?

L’abbiamo vista “atterrare” ad EICMA 2024 e stiamo seguendo i passi della Royal Enfield Flying Flea C6. Passi che la portano sempre più vicina alla strada. Infatti, la prima moto elettrica di Royal Enfield è stata lanciata in India con un prezzo equivalente attorno ai 3.000 dollari, destinato a scendere ulteriormente con la formula battery-as-a-service. Una cifra sorprendente per una due ruote elettrica “di marca”. Resta però da capire tempi e costi di un eventuale arrivo sul mercato europeo, dove omologazione e dazi potrebbero cambiare radicalmente lo scenario.

L’arrivo della Flying Flea C6 segna comunque l’ingresso ufficiale del costruttore indo-britannico nella mobilità elettrica su due ruote e ci permette di scoprire qualcosa di più della nuova arrivata.

Una elettrica urbana con anima storica

C’è tanta storia dietro alla C6. Il nome Flying Flea non è nuovo: richiama le motociclette leggere lanciate con il paracadute durante la Seconda guerra mondiale. La nuova C6 riprende quell’eredità estetica con forcella anteriore girder-style, linea minimalista e telaio in alluminio forgiato.

Il risultato è una moto che punta più sull’esperienza d’uso urbana che sulle prestazioni assolute. Il motore elettrico da 15,4 kW eroga fino a 60 Nm di coppia, con velocità massima di circa 115 km/h e accelerazione 0-60 km/h in 3,7 secondi, numeri coerenti con una commuter. 

Interessante anche la dotazione tecnologica: display TFT circolare touchscreen da 3,5 pollici con integrazione Google Maps, connettività e gestione smart del viaggio.

Ha debuttato in India la nuova Royal Enfield elettrica

Batteria compatta, autonomia dichiarata ambiziosa

La Flying Flea C6 monta una batteria da 3,91 kWh, un valore relativamente contenuto e non certo in grado di portarci lontano da casa. Royal Enfield dichiara infatti un’autonomia fino a 154 km (ciclo IDC), un dato che andrà rivisto nell’uso reale.

Resta interessante la scelta della formula battery-as-a-service, che riduce il prezzo d’acquisto iniziale separando la proprietà della batteria: una soluzione ancora molto poco diffusa in Europa.

Prezzo competitivo, ma l’Europa per la Flying Flea resta un’incognita

Il dato più sorprendente del lancio è il prezzo: circa 3.000 dollari equivalenti in India, che scendono a circa 2.100 dollari con la formula battery-as-a-service. 

Ha debuttato in India la nuova Royal Enfield elettrica

Quando arriverà in Europa parleremo di cifre decisamente diverse tra omologazione, trasporto e margini distributivi, è realistico aspettarsi una cifra che potrebbe essere di circa il doppio.

Un primo tassello nella strategia elettrica Royal Enfield

La C6 non è un progetto isolato ma l’inizio di una nuova piattaforma elettrica. È già previsto un secondo modello, la scrambler S6, segno che Royal Enfield punta a costruire una gamma completa sotto il marchio Flying Flea.

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