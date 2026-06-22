





Royal Enfield avvia le consegne in India della sua prima moto elettrica. La Flying Flea C6 punta su design rétro, leggerezza e tecnologia per conquistare la mobilità urbana premium.

Scrivere di una moto che abbiamo visto nascere (ad EICMA) e che ora prende la via dell’asfalto è sempre qualcosa che regala un senso di compiutezza. Royal Enfield ha ufficialmente avviato le vendite della Flying Flea C6. Le prime moto elettriche del brand sono state consegnate a Bengaluru, in India. La novità non arriva direttamente con il marchio Royal Enfield, ma attraverso Flying Flea, il nuovo sub-brand dedicato alla mobilità elettrica. Un nome che richiama la celebre Flying Flea militare utilizzata durante la Seconda guerra mondiale e che oggi torna in una veste completamente nuova, pur mantenendo molti richiami stilistici al passato.

Una Royal Enfield diversa dal solito

La Flying Flea C6 non nasce per sfidare le sportive elettriche più performanti né per competere con gli scooter urbani a basso costo. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una moto elettrica premium, pensata per chi cerca stile, tecnologia e facilità d’uso negli spostamenti quotidiani. La novità per il brand non è quindi sono tecnologica, ma anche di posizionamento. Nel mondo delle moto elettriche Royal Enfield (o meglio Flying Flea) vuole essere un brand premium.

Il design mescola elementi vintage e soluzioni moderne. Spiccano la particolare forcella anteriore a parallelogramma, il falso serbatoio a goccia e numerosi dettagli in alluminio che richiamano la tradizione Royal Enfield. Sotto l’estetica rétro si nasconde però una piattaforma completamente nuova sviluppata specificamente per la trazione elettrica.

Fino a 154 km di autonomia

La Flying Flea C6 è equipaggiata con un motore elettrico centrale da 15,4 kW di potenza massima e 60 Nm di coppia. Il peso dichiarato è di appena 124 kg, un valore particolarmente contenuto per una moto elettrica di questa categoria.

Secondo i dati ufficiali, la velocità massima raggiunge i 115 km/h, mentre l’autonomia omologata secondo il ciclo indiano IDC arriva a 154 km. La ricarica dal 20 all’80% richiede circa 65 minuti, mentre per il pieno di energia servono poco più di due ore. La moto accelera da 0 a 60 km/h in 3,7 secondi.

Prezzo competitivo e batteria in abbonamento

In India la Flying Flea C6 viene proposta a 279.000 rupie, equivalenti a circa 3.200 euro al cambio attuale. Royal Enfield offre anche una formula Battery as a Service che riduce il prezzo iniziale a circa 199.000 rupie, lasciando al cliente il pagamento separato dell’utilizzo della batteria.

Le prime consegne sono partite da Bengaluru e il costruttore prevede un’espansione progressiva della rete di vendita e assistenza. In futuro la piattaforma Flying Flea darà origine anche ad altri modelli, tra cui una variante dal look più scrambler denominata S6 che abbiamo visto ad EICMA lo scorso anno.