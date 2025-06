Rottamo la vecchia Dahiatsu e col bonus prendo la T03

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Rottamo la vecchia Dahiatsu e col bonus prendo la Leamotors T03: Claudio aspetta con ansia i nuovi incentivi per sostituire la sua auto con 18 anni di vita. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Rottamo la vecchia Dahiatsu e passo all’elettrico, senza incentivi non me lo potrei permettere

“Ho già chiesto info ai concessionari dei nuovi incentivi, ancora niente è definito e ufficiale. Comunque io sono d’accordissimo, sicuramente l’auto elettrica è sempre in evoluzione Quindi probabile che tra 5 anni saranno ancora migliori come autonomia. Ma, detto ciò, dico grazie a questi incentivi: se veritieri e confermati, io acquisterò proprio una Leapmotor T03. Ho il posto auto davanti al garage, quindi la ricarico facilmente a casa. E poi, per quello che serve a me, una utilitaria da tutti i giorni è perfetta. Fa perfettamente il mio gioco: spesa, piccoli spostamenti ed un costo di esercizio e manutenzione quasi nullo. Andrò a rottamare una Daihatsu Quore del 2007 Euro 4, che oramai, dopo 140.000 km, va ancora bene, ma consuma 1 litro di olio ogni 2.000 km. Sotto il punto di vista ambientale non ci sono paragoni. Certo questa mia idea verrebbe meno senza gli incentivi, perché non ha la possibilità economica di spendere 15.000 euro“. Claudio da Empoli

Prezzi incredibili, se gli sconti (9 o 11 mila euro) saranno confermati

Risposta. In effetti i nuovi incentivi rappresentano un’occasione unica per cambiare auto, passando all’elettrico. La Leapmotor T03 a cui guarda il lettore veniva offerta fino a fine maggio a 15.500 euro: con i bonus in arrivo si scenderebbe a 4.500 o 6.500 euro, a seconda che l’ISEE sia sotto i 30 mila o i 40 mila euro. Può essere che la marca cinese, venduta in Europa da Stellantis, da giugno applichi prezzi più alti, visto che allo sconto pensa già lo Stato. Ma si resterebbe comunque sotto i 10 mila euro, prezzo più che invitante per una citycar nuova. E in fin dei conti lo scopo degli incentivi è proprio questo: aiutare a passare all’elettrico chi, con prezzi normali, non potrebbe permettersi di farlo. Entro pochi giorni, comuque, sapremo: salvo clamorosi ripensamenti, gli incentivi stanno per essere varati.