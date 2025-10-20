Rondo Energy: ecco la batteria termica industriale solare da record

Rondo Energy ha messo in funzione in California quella che viene definita “la più grande batteria termica industriale al mondo“. Un sistema da 100 MWh, alimentato dal sole, con una capacità termica equivalente al fabbisogno di riscaldamento di 10.000 abitazioni.

L’intero complesso è alimentato da un impianto fotovoltaico dedicato da 20 MW e fornisce calore e vapore ad alta pressione 24 ore su 24 in maniera autonoma, dimostrando come l’energia solare possa sostituire direttamente il gas naturale nei processi industriali pesanti.

Si tratta di un traguardo importante nei processi di decarbonizzazione del calore industriale, uno dei settori più difficili da elettrificare.

Il calore industriale rinnovabile

La capacità complessiva del sistema da 100 MWh equivale al fabbisogno di 10.000 impianti di riscaldamento domestici. Dopo dieci settimane di operatività quotidiana, l’azienda ha dichiarato di aver raggiunto tutti gli obiettivi prestazionali: efficienza di ciclo del 97% e temperature operative superiori a 1.000 °C.

“La Rondo Heat Battery è ora dimostrata su scala industriale,” ha riferito il CEO Eric Trusiewicz. “Stiamo già sviluppando e installando batterie di calore in quattro continenti e cinque settori diversi. I nostri clienti riducono i costi e le emissioni allo stesso tempo.”

Solo mattoni e fili. E un calore ‘pulito’.

La batteria termica di Rondo funziona in parallelo con le caldaie a gas esistenti, utilizzando la stessa rete di distribuzione del vapore senza necessità di modifiche strutturali. In questo modo, l’impianto Holmes Western Oil può ridurre l’uso di gas fossile, proteggendosi dalle oscillazioni dei prezzi energetici e dai costi legati alle emissioni di CO₂.

Durante il giorno, l’impianto fotovoltaico off-grid carica la Rondo Heat Battery, che rilascia poi il calore immagazzinato in modo continuo, anche di notte. A differenza delle pompe di calore o delle caldaie elettriche, che richiedono alimentazione costante, la batteria Rondo necessita solo di sei ore di energia a basso costo (da fotovoltaico off-grid o rete a tariffe ridotte) per caricarsi completamente.

Il segreto sta nella semplicità dei materiali: solo mattoni e fili metallici. Nessun minerale raro, nessun rischio di incendio o perdite tossiche. L’impianto può essere installato accanto a caldaie esistenti e fornire vapore sopra i 100 bar di pressione, senza emissioni né permessi ambientali complessi.

Una soluzione per l’industria energivora

Il calore industriale rappresenta circa il 25% dei consumi energetici globali, ma resta difficile da decarbonizzare. La soluzione di Rondo mostra una possibile via concreta e scalabile per sostituire combustibili fossili con energia solare stoccata sotto forma di calore.

La tecnologia è già in fase di diffusione in Nord America, Europa, Asia e Australia, e potrebbe interessare anche realtà industriali italiane, in particolare nei settori alimentare, chimico e ceramico, dove il fabbisogno di calore ad alta temperatura è elevato.

