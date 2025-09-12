Romagna tagliata fuori dagli incentivi, Cesena protesta

Romagna tagliata fuori dagli incentivi in arrivo, per gran parte del territorio. L’Assessore all’Ambiente ci scrive protestando. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Bonus che esclude chi come noi lotta contro l’inquinamento”

“Da appassionato del tema e soddisfatto automobilista elettrico (grazie proprio agli incentivi), vi leggo sempre con piacere. In questo caso vi scrivo come Amministratore Comunale per registrare il disappunto della nostra città di Cesena riguardo al decreto incentivi. Comegià avete dato notizia, il MASE ha adottato il decreto che regola gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici, con il noto limite delle FUA. Nonostante l’obiettivo dichiarato del ministro sia di “supportare concretamente cittadini e piccole imprese nei contesti urbani più esposti all’inquinamento“, i cittadini che vivono in alcune importanti realtà urbane della Romagna e del Bacino Padano non potranno però richiedere gli incentivi messi a disposizione. Infatti la scelta di limitare gli incentivi esclusivamente ai residenti delle Aree Urbane Funzionali (FUA), peraltro aggiornate al 2011 e quindi con una fotografia ormai vecchia di 15 anni, esclude molte aree che sono in prima linea nella battaglia proprio contro l’inquinamento atmosferico.Nel bacino della Pianura Padana sono tanti i comuni come il nostro (con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, Cesena supera i 95.000) attivamente coinvolti nei Piani Aria Regionali (Pair). E sottoposti a stringenti obblighi di riduzione delle emissioni.

Romagna tagliata fuori, con Cuneo, Mantova, Rovigo…Perché?

Questi territori nel corso dell’anno adottano infatti ordinanze antismog stagionali con limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Implementano misure emergenziali in caso di superamento dei limiti di PM10. E sono tenuti ad applicare restrizioni sull’uso di biomasse legnose per il riscaldamento. Nonostante questo impegno, il decreto esclude l’intera area territoriale che coinvolge città aderenti ai PAIR come Cesena, Imola, Faenza, e Lugo, ma anche importanti realtà urbane di Piemonte, Lombardia e Veneto come Cuneo, Mantova e Rovigo, solo per citarne alcune. In questo modo si crea il paradosso per cui tutti questi comuni “impegnati” vengono esclusi da uno strumento fondamentale per accelerare la transizione verso una mobilità più pulita. Per tutte queste ragioni chiediamo al Ministero di riconsiderare i criteri di accesso agli incentivi. Includendo tutti i comuni che aderiscono ai Piani Aria Regionali, che sono sottoposti a misure antismog, che si trovano in zone di superamento dei limiti di qualità dell’aria. E che partecipano attivamente a progetti di miglioramento ambientale. Solo in questo modo sarà possibile realizzare concretamente l’obiettivo dichiarato dal Ministro di supportare “concretamente cittadini e piccole imprese nei contesti urbani più esposti all’inquinamento“. Senza lasciare indietro territori che sono in prima linea nella lotta per un’aria più pulita e una mobilità più sostenibile. Grazie per l’attenzione, continuate a fare buona informazione“. Andrea Bertani, Assessore Sostenibilità ambientale e Trasparenza, Comune di Cesena

Risposta. Che dire? Solo che ci sembrano tutti argomenti sensati, di cui il governo dovrebbe tener conto. Non si è ancora capito se si terrà conto dei vecchi FUA o se si aspetterà che l’Istat pubblichi l’aggiornamento delle aree. Nel frattempo restiamo in attesa di un provvedimento annunciato a maggio e ancora di là da venire. Inducendo le Case a varare i propri di incentivi…