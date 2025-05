Roma: all’Eur si naviga con i GOGO Smart

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

All’Eur si può godere il paesaggio, nel lago artificiale progettato negli anni 40 del secolo scorso da Marcello Piacentini, con natanti a emissioni zero. I GOGO Smart di GardaSolar. L’azienda trentina che dalle piccole barche agli ebus acquatici, gli unici prodotti in Italia, contribuisce alla decarbonizzazione dei siti turistici: dal lago di Molveno ai villaggi vacanza in Emilia Romagna.

Respirare bene nell’oasi di verde dell’Eur, alla “Barcheria del Laghetto”

Se in una città come Roma si sceglie di trascorrere una giornata immersi nella natura, seppure in un sito creato dall’uomo, la scelta più coerente è utilizzare natanti a emissioni zero, con motore silenzioso, vibrazioni ridotte e senza puzza di idrocarburi.

Questa l’accoglienza pensata e offerta da Daniele Pallante che gestisce la “Barcheria del Laghetto”. L’imprenditore spiega a Vaielettrico la scelta dei GOGO Smart: «Per non avere i mezzi tradizionali con i loro problemi. Una scelta funzionale ad una proposta rilassante grazie ai benefici offerti dalla propulsione elettrica come la silenziosità».

Un turismo esperienziale e immersivo «si può anche vivere l’esperienza dell’aperitivo a bordo, un salottino super sicuro e super stabile in un ambiente tranquillo. Gardasolar ci ha fornito l’App che permette al cliente di avere sotto controllo la capacità della batteria. E su questo fronte non abbiamo problemi grazie ad un’autonomia che copre l’intera giornata».

La ricarica? «Molto semplice e veloce. Anche rispetto ad altri natanti elettrici e i clienti sono soddisfatti dell’esperienza». I GOGO Smart hanno lo scafo in materiale sostenibile in polietilene 100% riciclabile ed è spinto da un motore elettrico da 250W. Le sedute contrapposte sono ergonomiche e spaziose e il natante si caratterizza per la facilità d’uso.

Una partnership con Indaeco per il turismo sostenibile

Questo progetto è stato reso possibile da Indaeco, società partner di GardaSolar, che lavora nell’ambito della progettazione sostenibile. «Abbiamo la sede operativa poco distante dal Lago dell’Eur – spiegano Andrea Maggi e Cristiano Alviti –, e l’opportunità di offrire in quel luogo esclusivo i mezzi elettrici e le tecnologie di Gardasolar è stata una conseguenza naturale».

«L’adozione di mezzi elettrici, sia su acqua che su terra, permette di abbattere sia l’inquinamento dell’aria che quello dell’acqua. Inoltre, permette di poter visitare luoghi naturali da preservare e custodire, sottolineano i rappresentanti di Indaeco, tornando a renderli nel concreto dei patrimoni comuni, oasi di bellezza e serenità visitabili e non riserve chiuse e abbandonate, spesso purtroppo nei fatti abusate da rumore e inquinamento».

Alberto Pozzo, titolare di GardaSolar, sottolinea che «questo è un esempio di come è possibile fare squadra per ottenere un traguardo non solo imprenditoriale. Offriamo la possibilità di navigare senza far fatica e in pieno relax, in un luogo inaspettato della citta eterna dove addirittura ci sono delle piccole cascate».

Questa esperienza è la conferma che il turismo è una delle leve più importanti per la diffusione di barche elettriche e la decarbonizzazione della nautica. Nelle escursioni il tempo non è dedicato alla velocità ma alla contemplazione delle bellezze naturali e culturali. Una condizione ottimale per avere l’autonomia necessaria, quindi sicurezza, e godere della natura senza i fastidi dei motori inquinanti.

LEGGI anche “App Tesla/2 Quella tariffa oraria in cinque passaggi” e guarda il VIDEO di Luca Palestini

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –