Rolls-Royce Nightingale, l’elettrica più costosa al mondo (8 milioni di €)













Rolls-Royce entra nella storia del segmento ultralusso elettrico, lanciando l’auto elettrica più costosa al mondo. E’ una decapottabile a batteria dal prezzo annunciato di 8 milioni di euro. La Nightingale sarà costruita in appena 100 esemplari totalmente personalizzabili dai clienti e venduta solo su invito.

La casa britannica, oggi parte del gruppo BMW, punta su una produzione artigianale estrema, trasformando l’auto in un oggetto da collezione prima ancora che in un mezzo di trasporto.

Solo 100 clienti scelti: il lusso resta selettivo

La Rolls-Royce Nightingale entrerà nella “Coachbuild Collection”, la divisione dedicata ai modelli realizzati quasi su misura. Ogni vettura sarà infatti sviluppata insieme al futuro proprietario, con anni di lavoro tra personalizzazioni, materiali esclusivi e dettagli unici. Un approccio lontanissimo dalla logica industriale tradizionale, ma coerente con il marchio: qui il valore non è dato solo dalla tecnologia, bensì dalla rarità assoluta.

Per il mercato europeo si tratta di un segmento piccolissimo nei numeri ma simbolicamente importante: i brand premium usano infatti questi modelli per rafforzare immagine e capacità tecnica.

Sulla stessa piattaforma della Spectre

Sul piano tecnico, Nightingale utilizza la piattaforma in alluminio Architecture of Luxury, la stessa già impiegata dalla Rolls-Royce Spectre, primo modello elettrico di serie del marchio.

La motorizzazione è 100% elettrica, scelta che consente nuove libertà stilistiche. Rolls-Royce non ha però ancora diffuso dati su batteria, autonomia o potenza. In questo caso, verrebbe da dire, le prestazioni pure sembrano secondarie rispetto a comfort, silenziosità e… presenza scenica.

Design nautico e tanto lusso

Esteticamente la Nightingale si ispira ai modelli sperimentali “EX” degli anni Venti, reinterpretati con una silhouette molto moderna. Il risultato è una decappottabile elettrica lunga oltre 5 metri, con cofano allungato e abitacolo arretrato, verniciata in una sgargiante tinta blu “Côte d’Azur”, con scaglie rosse che appaiono solo con la luce giusta.

Le linee richiamano un po’ il mondo nautico, con superfici tese e proporzioni da “yacht stradale”. Nonostante la lunghezza da ammiraglia, l’abitacolo offre solo due posti, scelta che accentua esclusività e teatralità del progetto.

Al posteriore spiccano dettagli aerodinamici e un diffusore in fibra di carbonio, mentre i gruppi ottici sottilissimi segnano una netta evoluzione stilistica rispetto alla tradizione del marchio.

All’interno dell’elegantissimo abitacolo, i controlli totali sono pochissimi. Decisamente controcorrente rispetto alla moda dei tempi.

Proprietari… ad invito e non più di 100

I 100 esemplari Nightingale non saranno creati per tutti: il potenziale proprietario verrà infatti scelto dalla stessa Rolls-Royce. Ovviamente solo se potrà essere in grado di spendere oltre 8 milioni di euro per mettersi in garage un tale oggetto da collezione.