Rolls Royce, Ford, Honda, Iberdrola: settimana in 4 news

Rolls Royce che punta sull’elettrico, i problemi della Ford Mustang, il secondo modello a batterie della Honda e Iberdrola che…Settimana in 4 news.

Rolls Royce (BMW) ha deciso: barra sull’elettrico

Ci hanno pensato tanto, ma ora sembra proprio che anche la Rolls Royce avrà presto la prima auto elettrica. Sono passati 10anni dalla presentazione del prototipo 102EX, che faceva pensare a un futuro a emissioni zero anche per il marchio top del gruppo BMW. Ma quel progetto, denominato anche Phantom Experimental Electric, non ebbe seguito. Ora il n.1 della Casa inglese, Torsten Muller-Otvos, avrebbe deciso di tralasciare tecnologie di passaggio come l’ibrido e il plug-in per concentrarsi sui veicoli a batteria. Al quartier generale della Bmw fanno trapelare il nome del nuovo modello: potrebbe chiamarsi Silent Shadow, in onore all’iconica Silver Shadow. E sempre da Monaco arriva la voce che un prototipo elettrico sarebbe in fase di collaudo in Baviera.

Rolls Royce e…/ Problema nel sistema eCall per la Ford Mustang

Le consegne della Ford Mustang Mach-E sono state temporaneamente sospese nel Regno Unito dopo la scoperta un potenziale rischio per la sicurezza. La Casa americana parla di problema di “informazioni errate sulla posizione del veicolo quando si utilizza il sistema eCall“. Secondo la Ford, in realtà la sicurezza non sarebbe in gioco, né la guidabilità dell’auto. Il sistema eCall, infatti, è responsabile della notifica ai servizi di emergenza in caso di attivazione degli airbag di un veicolo. Ed è un requisito richiesto dall’Unione Europea in tutti i veicoli prodotti dopo il 2018. Per questo la Ford ritiene che in realtà si possa considerare “in gran parte un problema di conformità“. Quanto ai veicoli già consegnati, la Casa americana conta di risolvere il tutto con un un aggiornamento da remoto, OTA, previsto per la fine di questo mese.

Dalla Honda in arrivo un secondo modello elettrico

Sono sempre più insistenti in Giappone le voci secondo cui la Honda prevede di lanciare un secondo modello completamente elettrico nel 2022. Si tratterebbe, secondo il portale Car Sensor, della versione di serie della sportiva a emissioni zero Honda Sports EV Concept, presentata già a fine 2017. Mai mettere fretta ai giapponesi…La produzione dovrebbe iniziare a marzo. Si tratterebbe comunque di un’auto a due posti di dimensioni compatte. Car Sensor parla di una lunghezza di 3,95 metri, una larghezza di 1,75 metri e un’altezza di 1,45 metri. Con un’ottimo coefficiente aerodinamico e consumi molto contenuti. Al momento l’unico modello elettrico della marca è la Honda e, che ha una batteria da 35,5 kWh che può essere ricaricata fino a 60 kW in DC. Con autonomia piuttosto modesta, fino a 222 km.

Pioggia di colonnine nei Burger King spagnoli

Ricarichi mentre mangi, facile no? In tutta Europa le catene di ristoranti e fast food stanno installando le colonnine nei loro parcheggi, attraendo nuovi clienti. L’ultimo maxi-accordo in Spagna, dove Iberdrola installerà 400 punti di ricarica in quasi 200 negozi Burger King e Popeyes, gestiti da RB Iberia. Successivamente, la cooperazione potrebbe essere estesa al Portogallo. L’accordo prevede che per dieci anni Iberdrola goda di un’esclusiva nell’installazione, sbarrando la porta ad altri operatori.

È È previsto un mix di caricabatterie: in DC con 50 e 150 kW e in AC da 22 kW. Le colonnine a ricarica rapida dovrebbero Supernova, del produttore spagnolo Wallbox. L’intesa fa parte del piano di Iberdrola per installare 150.000 punti di ricarica entro il 2025, principalmente in Spagna. Il Paese iberico si sta avvantaggiando della forte concorrenza tra Iberdrola e l’altro grande player, Endesa (Gruppo Enel), che a sua volta ha firmato diversi accordi.