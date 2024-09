Rollerblade, in arrivo quelli elettrici in stile manga

Rollerblade con motore elettrico integrato. Questo il progetto di AtmosGear che ha messo a punto dei pattini in linea che sembrano usciti da un fumetto

Ora arrivano anche i rollerblade. D’altra parte dopo moto elettriche, scooter elettrici, ebike e monopattini elettrici, non potevano mancare. L’idea nasce da un fumetto giapponese dove uno dei personaggi sfrecciava appunto su pattini in linea motorizzati. Dopo anni e anni di ricerche, tentativi e cadute, AtmosGear ha messo a punto un prodotto che sulla carta sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare gli spericolati che vorranno cimentarsi.

Come sono fatti i rollerblade elettrici?

Qualche dettaglio tecnico. Il propulsore è all’interno della ruota centrale di ciascun pattino mentre la batteria è legata in vita all’utente, esattamente come un marsupio. Questa soluzione li rende speciali perché non carica di peso il pattino e offre anche una maggiore flessibilità commerciale. Il sistema infatti può essere venduto con completo (scarpetta e sistema di propulsione) oppure solo la parte inferiore del pattino che può essere poi agganciata a qualunque “scarpetta” compatibile.

I pattini raggiungono le 25 km/h e hanno un’autonomia di circa 25 km garantita dalla batteria da 280 Wh. Per ricaricarla basta un’ora di tempo. I roller sono controllati attraverso un telecomando wireless che regola accelerazione e anche frenata. Infatti il motore può ovviamente essere anche usato per decelerare i pattini.

I rollerblade sono ora oggetto di una campagna Kickstarter, disponibili con 630 € (nella versione senza scarpetta) o 770 € (per l’allestimento completo). Prezzi che una volta che il prodotto sarà lanciato sul mercato saliranno rispettivamente a 850 e 1000 euro.

