Robotaxi, Waymo s’allarga negli Usa (+30) ma alcuni incidenti…







Continua ad espandersi l’area operativa dei robotaxi Waymo in 11 città statunitensi, con una crescita di circa il 30%. Ma mentre l’azienda spinge sull’acceleratore, resta aperto il tema della sicurezza: richiamati circa 3.800 veicoli in seguito ad incidenti legati al maltempo.

Waymo amplia il raggio d’azione

La nuova copertura territoriale riguarda città dove Waymo è già presente, segnale che il gruppo considera ormai maturo il modello operativo nelle aree testate.

L’aumento più significativo parte da Miami, ma coinvolge anche città come Austin, Atlanta, Houston e l’area della Baia di San Francisco. In totale, Waymo aggiunge circa 300 miglia quadrate di copertura autonoma in una sola fase di espansione.

L’obiettivo è quello di aumentare densità operativa e disponibilità del servizio in questi centri prima dell’arrivo di nuovi concorrenti.

Secondo le stime più recenti, Phoenix resta il mercato più grande con circa 315 miglia quadrate di servizio, seguita dalla Bay Area con circa 260. Miami, dove il servizio era partito a gennaio, continua invece a crescere rapidamente includendo anche tratte autostradali come la I-95.

La sfida con Tesla continua

Waymo punta ormai a una rete di robotaxi completamente autonomi, senza nessun intervento di un conducente (livello L4). L’azienda dichiara oltre 20 milioni di corse effettuate, una flotta vicina ai 3.000 veicoli e l’obiettivo di raggiungere un milione di viaggi settimanali entro fine 2026.

Un’espansione sostenuta anche da un maxi finanziamento da 16 miliardi di dollari, che ha portato la valutazione della società a circa 126 miliardi.

Il confronto con la concorrenza, Tesla in primis, evidenzia quanto Waymo sia oggi molto più avanti nella guida autonoma commerciale. La piattaforma di Elon Musk opera infatti ancora con numeri molto più contenuti e in aree operative nettamente inferiori. Inoltre, molte corse Tesla prevedono ancora la presenza di un safety driver.

Problemi sicurezza, scatta il richiamo

Questa decisa accelerazione commerciale arriva in un momento in cui Waymo sta anche affrontando alcune criticità legate alla sicurezza operativa in casi limite.

La società ha infatti appena presentato un richiamo volontario che coinvolge 3.791 robotaxi, a seguito di un incidente avvenuto a San Antonio. Secondo la ricostruzione dei fatti, un veicolo autonomo Waymo senza passeggeri a bordo avrebbe imboccato una strada allagata invece di evitarla, finendo trascinato via dalla piena.

Non ci sono stati feriti, ma il caso ha spinto Waymo a sospendere temporaneamente il servizio nella città texana e a rivedere le procedure operative in condizioni meteorologiche estreme.

Due settimane prima c’era stato un altro incidente analogo, sempre legato all’alluvione a San Antonio.

Software “aggiornato” in tempo reale

L’aspetto più interessante della vicenda riguarda la modalità di intervento per risolvere il problema. Il richiamo, infatti, non richiederà alcuna visita in officina ma la correzione verrà distribuita tramite aggiornamento software OTA, esattamente come accade per smartphone e sistemi digitali connessi.

Waymo ha spiegato di aver individuato margini di miglioramento nella gestione delle strade allagate ad alta velocità e sta introducendo nuovi vincoli operativi legati al meteo, oltre a modifiche cartografiche temporanee.