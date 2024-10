Musk, il Robotaxi rimane ancora un “mistero”: Tesla punita da Wall Street

Elon Musk ha presentato il prototipo Tesla di Robotaxi che potrebbe entrare in produzione nel 2026 (oltre al progetto di un Robobovan da 20 posti). Ma in molti sono stati delusi. Ha concesso solo pochi dettagli tecnici e solo un numero: il costo da 30mila euro. E il titolo è subito caduto del 6% in Borsa

Dopo tanta attesa è caduto il velo sul Robotaxi di Tesla. E’ una Cybercab a due posti, in versione berlina elegante che avrà l’apertura ad ali da farfalla, senza volante e pedali. Musk ci ha fatto un giro mentre arrivava sul palco degli studi cinematografici di Hollywood, ma solo nell’area dove poteva circolare senza i permessi che ora non ha.

Presentato anche un Robovan da 20 posti

Ha anche presentato un concept di Robovan dall’aspetto futuristico che, a suo dire, potrebbe trasportare fino a 20 persone, oltre a versioni aggiornate del robot umanoide di Tesla, chiamato Optimus.

Ma la prima impressione è che Musk abbia la testa altrove: alla campagna elettorale di Donald Trump, alla cui campagna elettorale ha contribuito con svariato milioni di dollari e con il quale si è esibito sul palco della manifestazione di Butler, la città dove l’ex presidente ha subito un attentato.

E’ vero che la preparazione dell’evento è stata in perfetto stile Musk. Il quale ha sempre puntato molto sull’effetto annuncio. Per creare attesa e curiosità, ma anche per sostenere il titolo: Tesla quota molto di più della altre case di auto elettriche proprio per le aspettative che sa alimentare negli investitori.

Musk ha fatto solo sapere che il Robotaxi avrà un costo di 30mila euro e sarà in produzione nel 2026

Per dire: in passato ha annunciato un “roadster” che non è mai entrato in produzione. Ma come ha ricordato di recente Bloomberg, la valutazione di Tesla si basa molto di più sulla tecnologia che promuove (dalla robotica all’intelligenza artificiale) rispetto al prodotto “auto”.

Ma ora cosa succederà, visto che come riporta Bloomberg in molti sono rimasti delusi? “Musk non ha fornito dettagli tecnici e ha sorvolato argomenti come la regolamentazione o se l’azienda possiederà e gestirà la propria flotta di Cybercab“. Non è solo una impressione: nelle ore successive alla presentazione il titolo ha preso fino al 6% a Wall Street.

Una mossa rischiosa, visto che il titolo era salito del 70% a partire da metà aprile. Finora, fondi e investitori gli hanno perdonato quasi tutto. Ma grazie a questa fiducia incondizionata (quasi fideistica) gli è stato perdonato di aver già annunciato nel 2019 la produzione di un milione di robotaxi. Di cui, ovviamente, non c’è mai stata traccia.

Così come gli sono state perdonate le intemperanze razziste e antisemite sui social e l’adesione incondizionata a Donald Trump, fino a duettare sul palco che ha precedute di poche ora la stessa presentazione del robotaxi. O l’andare a braccetto con i leader populisti come Giorgia Meloni in Italia.

Ma fino a qui siamo alla conferma del detto latino “pecunia non olet“. E finora Tesla ha fatto guadagnare i suoi azionisti. Ma potrà proseguire su questa strada, soprattutto tenendo conto di aver scommesso tutto su Trump?

Tra l’altro, gli analisti speravano che Musk fornisse qualche novità sui modelli Tesla più economici, che aveva “promesso” per la prima metà del prossimo anno. Ma anche in questo le aspettative sono state frustrate. Senza contare che Tesla con tutta probabilità vedrà per la prima volta chiudere l’anno con un calo di veicoli consegnati.

