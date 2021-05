Robot solare e drone: in Emilia nei campi lavora l’hi tech

In Emilia si coltiva ancora, ma sempre sotto il segno dell’innovazione. L’ultima novità è il robot solare Farmdroid che grazie al pannello solare funziona anche senza ricaricare le batterie. Energia tutta pulita. Abbiamo visto questa macchina a guida autonoma in azione, insieme a decine di agricoltori, a Malalbergo, nel bolognese. Nel regno della barbabietola da zucchero.

Il robot ha seminato ad aprile, ora diserba

L’estate scorsa abbiamo presentato il robot solare Farmdroid (leggi) e dopo qualche mese siamo stati contattati da Minerbio, siamo sempre nel bolognese, il centro più importante per la lavorazione della barbabietola da zucchero. Alla COPROB (Cooperativa Produttori Bieticoli) – producono ben 280.000 tonnellate di zucchero – avevano acquistato il robot. Ci siamo dati appuntamento nei campi, in quelli dell‘azienda Bortolan di Malalbergo, dopo le prime sperimentazioni e lavori. Nei giorni scorsi abbiamo partecipato, con decine di agricoltori, alla dimostrazione del lavoro di Farmdroid in un campo da 8 ettari di barbabietole.

A fine aprile il robot aveva seminato il campo e ora pulisce dalle erbacee il terreno e permette la crescita delle piantine. Un diserbo meccanico che permette di evitare l’uso di prodotti chimici. L’ideale per chi sceglie il metodo biologico.

Il video

Il pannello solare fornisce tutta l’energia

Con Farmdroid viene meno l’incombenza e il costo economico del ricaricare le batterie del pacco – la capacità è di 2,4 kWh -. perché basta l’energia trasformata e quindi prodotta dal pannello. Il robot lavora e si sposta a una velocità di mezzo chilometro orario, quindi, il consumo è ridotto e l’autonomia (in teoria) infinita. Il ritmo giornaliero, come ci spiega il tecnico Tommaso Iaboli, è di circa 2 ettari al giorno. Il robot funziona attraverso una serie di Gps e di antenne e conosce esattamente il punto preciso dove posizionare il seme mentre in fase di sarchiatura gira attorno alla bietola e tiene pulita la zona.

Il risparmio di lavoro con il robot autonomo

Farmdroid è fornito di un piccolo pluviometro che gli permette di sapere quando fermarsi in caso di pioggia. Un grado di autonomia che permette all’agricoltore di dedicarsi ad altri lavori mentre il robot svolge il suo. “Stiamo cercando di rendere più competitiva la barbabietola sia nel tradizionale sia nel biologico – spiega Giovanni Campagna responsabile tecnico ricerca e sviluppo di COPROB – e quest’ultimo ha necessità di manodopera che si riduce con la meccanizzazione senza operatore. Zappare un ettaro di bietole costa dai 700 ai 1500 euro. Si ottiene un gran risparmio che consente di ammortizzare in tempi brevi i costi della macchina“.

Il primo Farmdroid arrivato in Italia è questo di Minerbio, utilizzato anche nei paesi vicini. Segno di una forte volontà di modernizzazione. Lo sottolinea il presidente di COPROB Claudio Gallerani che per far resistere questa coltura punta, insieme a tutti i soci, sul biologico e su altre innovazioni come il grezzo di barbabietola o gli zuccheri per sportivi o diabetici. Il mondo cambia su diversi fronti: la ricerca di prodotti salutari da parte dei consumatori e la riduzione dell’inquinamento prodotti dai motori tradizionali e dalla chimica.

E la guida autonoma è una necessità: manca il ricambio generazionale, le aziende agricole diventano più grandi, ma con risicati margini di reddittività. Il robot sostituisce il lavoro umano e permette paradossalmente la resistenza delle aziende agricole.

Il drone per l’agricoltura di precisione

Nella giornata del robot c’è anche il drone per l’agricoltura di precisione. Il pilota è Luca Raimondi della AgriGeoDron che illustra agli agricoltori il funzionamento e i benefici dati dall’applicazione di questa tecnologia. “La camera rileva delle bande di riflettanza dell’apparato fogliare della coltura che abbiamo in campo“. Questo il metodo, ma per ottenere cosa? “Permette di rilevare una sofferenza anche 10 o 15 giorni prima dell’occhio umano“. E’ possibile così intervenire per risolvere o ridurre il problema e dosare nel giusto modo i trattamenti.

