Robot in campo, il 17 ottobre a Lamezia Terme

Robot in campo nell’evento dal titolo: La Robotica del Presente per l’Agricoltura del Futuro! Appuntamento il 17 ottobre – dalle 15 alle 18 – negli spazi e nei terreni di Vivai Milone a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

Robot per l’agricoltura di precisione

Sono sempre di più i robot presenti nei campi italiani e sono molteplici le funzioni dal diserbo meccanico che riduce l’uso della chimica allo sfalcio e semina. Per non dimenticare la raccolta dati, utile per l’agricoltura di precisione e il sostegno al risparmio idrico individuando i reali bisogni delle piante.

Si lavora e ci sono già in campo robot che permettono la raccolta delle mele ma anche dei delicati piccoli frutti. Ci sono ancora robot termici, ma soprattutto elettrici e in alcuni casi macchine solari grazie ai pannelli che riducono la necessità di ricarica. I consumi in media, vista anche la bassa velocità, sono ridotti.

L’appuntamento di Lamezia Terme è organizzato da Strano SpA, in collaborazione con Vivai Milone, e la sua divisione Strano Robotics attiva tra Calabria e Sicilia.

L’azienda è già presente da tempo in ambito industriale con i Cobot: i robot collaborativi. Si tratta di una tecnologia robotica automatizzata progettata per assistere, interagire e lavorare con gli esseri umani in uno spazio di lavoro condiviso.

Robot in campo

L’appuntamento dedicato all’automazione offre dimostrazioni pratiche in campo con le macchine al lavoro.

Seguono gli interventi di esperti del settore: Enrico Calentini, presidente Nazionale AGIA: Nicodemo Podella, presidente CIA Calabria: Antonino Sgro, presidente Federazione ODAF Calabria; Giorgio Strano, CEO Strano SPA; Maria Grazia Milone, Vivai Milone: Albino Carli, direttore Consorzio Patate della Sila: Leandro Caccamo, presidente Op PianaGrì e responsabile Agroitticoalimentare Legacoop Calabria; Souraya Benalia, ricercatrice Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Agraria; Giacomo Genovese, ricercatore CNIT-Consorzio nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni e Università Mediterranea di Reggio Calabria; Giorgio Venceslai, ISMEA; Fulvia Caligiuri, commissario straordinario ARSAC; Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura Regione Calabria; Calogero La Paglia, Martignani; Francesco Reda, responsabile divisione robotica Strano SPA; modera Andrea Cuzzocrea, ingegnere dei processi industriali.