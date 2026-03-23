Robot, droni, macchine agricole 4.0 a Macfrut (21/23 aprile)







Macchine agricole elettriche, robot, droni e tutte le soluzioni tecnologiche per un’agricoltura sostenibile. Sono alcune delle innovazioni al centro delle due aree dinamiche (un doppio campo prova) di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026.

Macchine per un’agricoltura più sostenibile

“Le tecnologie presentate a Macfrut 2026 puntano a un’agricoltura sempre più sostenibile: basso impatto ambientale, riduzione della manodopera sempre più difficile da reperire, minore consumo idrico e nuove soluzioni vivaistiche capaci di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici». Spiega Luciano Trentini, esperto agronomo che abbiamo intervistato già nel 2018, che da anni coordina e organizza questa attività insieme al collega Marco Pattaro. «E ancora, saranno presentati nuovi sistemi di rilevazione dati che possono sfruttare anche l’intelligenza artificiale, insieme alla presenza di macchine ed attrezzature innovative anch’esse capaci di sfruttare le nuove tecnologie per aiutare l’agricoltore nelle proprie scelte quotidiane. Prevediamo inoltre anche la presenza di rover e droni che avranno un ruolo molto importante nel futuro dell’ortofrutticoltura».

Il focus sull’orticoltura sarà concentrato nel padiglione A1 e vedrà la presentazione di alcune colture di particolare interesse dell’economia agricola nazionale, a partire dalle baby leaf, l’universo delle carote ed altre specie orticole. Sempre in quell’area saranno visibili gli innovativi sistemi di lavorazione del terreno, nuove modalità di semina e impiego di seminatrici, ce ne sono anche in elettrico, i sistemi di lotta alle infestanti attraverso sarchiatrici sempre più performanti a minor impatto ambientale.

Il frutteto 4.0 alimentato da agrivoltaico

Il padiglione C1 avrà una più elevata connotazione frutticola. L’area ospiterà un frutteto di meli, ciliegi e un vigneto, che permetteranno di dimostrare come anche in piccoli spazi si possano simulare quanto l’agricoltore può fare nella propria azienda in spazi molto più grandi. «La presenza nel frutteto di reti antigrandine e di pannelli agrovoltaici permetteranno di conoscere come queste nuove tecniche siano in grado di garantire risultati economicamente probanti anche in questi momenti di cambiamenti climatici caratterizzati da innalzamenti termici per periodi sempre più lunghi, con piovosità sempre più scarsa alternata a piogge brevi ma intense».

Gli impianti agrovoltaici presenti in fiera sono dedicati a valutare e conoscere il reddito fornito dall’energia e contemporaneamente conoscere anche i benefici ricavati nella gestione del frutteto.

«Il progetto dei campi prova richiede uno sforzo logistico e organizzativo molto importante con oltre 1.000 ore di lavoro tra montaggio e smontaggio – conclude Trentini –. Durante la manifestazione, inoltre, saranno organizzati tour tecnici dedicati alle delegazioni presenti in fiera, con dimostrazioni delle macchine da parte dei costruttori e momenti di confronto tra espositori e visitatori. Queste aree rappresentano un’iniziativa ambiziosa e articolata che conferma Macfrut come punto di riferimento per l’innovazione nel pre-harvest».

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