Roberto Parodi e la profezia nera su Tesla: due lettori, Giovanni e Marco, ci scrivono per avere un commento su un video anni-elettrico che circola in rete. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettico.it

Roberto Parodi e il video che stronca l’auto elettrica (e soprattutto Elon Musk)

“Mi sono imbattuto su Facebook su un video di Roberto Parodi, che spara a zero sull’auto elettrica. Prendendo per i fondelli chi ha avuto la dabbenaggine di acquistarne una. Non so che seguito abbia questo “influencer”, ma mi ha colpito il fatto che dà praticamente per morta una Casa come Tesla, da voi sempre difesa“. Giovanni Tommasi.

“Vorrei la vostra opinione su questo articolo dal titolo: L’elettrico? Roberto Parodi: A parità di costi, con l’auto a nafta 3 minuti per un pieno. E con la Tesla?“. Marco Rossi.

Quante figuracce si sono rimediate scommettendo contro Tesla…

Risposta. Abbiamo fatto in tipo a dare un’occhiata al video, con una certa tristezza, prima che venisse rimosso dai social, per ragioni che non conosciamo. Il contenuto si può riassumere così: l’auto elettrica è una sciocchezza, resisteranno solo le piccole EV per la città (che peraltro Parodi considera bruttissime). E non c’è alcun futuro per marchi come Tesla, che invece producono auto di una certa importanza. E poi c’è il solito refrain dell’energia che verrà a mancare se solo le elettriche raggiungeranno il 10% del parco circolante. Che dire? Evidentemente ci si è accorti che sparare sull’auto elettrica è di moda e genera clic. Da questo punto di vista Parodi (fratello di Cristina e Benedetta, giornaliste come lui) ci sembra una versione un po’ casereccia di Nicola Porro, altro denigratore dell’elettrico. Quanto alla profezia su Tesla, vorremmo ricordargli che altri ben più esperti di lui hanno previsto imminenti sparizioni della marca, rimediando terribili figuracce. Ricordiamo tra i tanti l’ex capo di Ford e General Motors, il mitico Bob Lutz. A fine 2017 pronosticò che Tesla non sarebbe arrivata al 2019: “fallimento vicino”. E invece oggi è una delle aziende di maggior valore al mondo, non solo dell’auto…