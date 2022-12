Roberto e la Leaf: 20 mila km con 730€

Roberto e la Leaf: un altro lettore racconta il suo anno elettrico, con un’analisi accurata di pregi, difetti e costi economici. È il quinto articolo della serie “Il vostro 2022 elettrico”. Dopo i racconti di Michele con la Ford Mustang Mach-e (qui e nella foto a fianco). Carlo con la Tesla Model 3 (qui). Christian e Antonio con la Skoda Enyaq (qui) e Guido con la Model 3 (qui). E a voi com’è andata? Raccontatelo scrivendo a info@vaielettrico.it, con testo e foto. O video, se vi è più facile.

di Roberto Benetti

“L avorando da tanti anni nel mondo delle rinnovabili, ho sempre saputo che sarei finito col guidare un’elettrica, tanto da farla diventare un po’ il tormentone di famiglia.

Dopo gli inevitabili alti e bassi della vita, sono finalmente riuscito a permettermi un EV usato nel settembre 2021“.

Roberto e la Leaf: l’ho presa usata, dopo lunga ricerca “Ma prima, nella vecchia ICE, avevo tenuto una black box assicurativa per 2 anni. L’avevo installata non tanto per aver sconti sul canone, ma per rilevare oggettivamente come uso l’auto. Con un po’ di calcoli, il compromesso giusto ho ritenutto che fosse 175 km di autonomia con 12 fast charge all’anno per le gite fuori porta. Una delle candidate era la nuova Nissan Leaf da 40 kWh, che tra l’altro aveva anche la capacità di carico che mi serviva. Non potendo permettermi un EV nuovo, neanche coi recenti bandi della mia regione, ho tenuto un sito di auto usate costantemente in home page sul mio browser per un annetto. Finché ho beccato l’auto giusta da un rivenditore ufficiale. Un’ora dopo ero già dal concessionario. Sei mesi prima mi ero equipaggiato di OBD e software per verificare lo stato di salute della batteria. Ma, trattandosi di un concessionario ufficiale Nissan, non ho avuto la faccia tosta di tirarlo fuori dal taschino prima della firma. L’ho fatto però al ritiro del mezzo, prima di uscire dalla concessionaria“. Aveva già fatto 50 mila km, ma l’ho voluta io così… “Ne avevano due in pronta consegna, ho preferito quella col chilometraggio più alto. Temevo di incappare in un’auto tenuta eternamente collegata alla rete e usata solo nei weekend. Il mio mezzo invece si è rivelato avere una batteria fortunata, perché con i suoi 50.000 km era stata usata regolarmente ed aveva solo 2 cariche fast sul groppone. L’auto è molto convenzionale per i miei gusti, dallo stile esterno alle doti dinamiche agli interni, seppur curati. Ma che ve lo dico a fare? Queste cose le vedete da soli. Quel che volete sapere è che è stato un primo anno elettrico divertente e un po’ avventuroso, trattandosi dell’unica auto di casa le occasioni difficili non sono mancate. Ho percorso 20.000 km perlopiù su strade di provincia, con alcuni viaggi più lunghi sulla tratta Torino/Trieste, tutto sommato ben servita dalla rete di ricarica. Subito al primo weekend libero ho sottoscritto un piano di roaming (Nextcharge) e mi sono avventurato da solo oltre l’autonomia dell’auto“.

Indovinometro bugiardo, ma ho imparato a gestirlo

“Viaggiare caricando dalla pubblica è stata un’esperienza nuova che ha fugato gli iniziali timori di restare a piedi. Una sensazione simile a quando da ragazzi si saliva in sella al primo motorino e improvvisamente non c’erano più limiti alla propria libertà. È interessante come l’avere degli improvvisi limiti operativi ti stimoli a scoprire come superarli per poi sentirti più libero di prima. Pur non avendo di fatto cambiato nulla se non la propria percezione del problema. Meno immediato è stato capire l’auto al di là delle sparate ottimiste dell’indovinometro bugiardo. Nei primi mesi errori di pianificazione mi hanno costretto a qualche noiosa ricarica pubblica inutile, anche spaventato da un paio di “turtle mode” invernali. Dopo un anno di guida riesco a leggere tranquillamente il mezzo, giostrandomi senza difficoltà con l’autonomia. E pestando più o meno sull’acceleratore in base al percorso residuo“. Roberto e la Leaf: quanti km e quanto ho consumato “E la parte economica? Eccola. Tre specifiche aree di spesa sono molto cambiate rispetto alla combustione interna: tasse, officina e carburante. Il resto (gomme, autolavaggio, assicurazione, etc.) è rimasto pressoché invariato. Le spese di autofficina sono state davvero poche, 100 euro in 12 mesi, contro gli 820 euro medi dei 10 anni precedenti con la mia ICE dello stesso segmento. Ma il grosso del risparmio ovviamente è stato nel carburante. La bamba. Il pocio. O come lo chiamate dalle vostre parti. Ho atteso la prima bolletta prima di cambiare gestore. Volevo avere almeno un paio di mesi di storico per capire che dati inserire sul Portale Offerte ARERA, che troppa gente non conosce. Ho stipulato un contratto fisso di tipo PLACET, con un operatore online, a 0,27 euro/kWh. Avendo un impianto fotovoltaico senza accumulo, carico durante il giorno ad ogni occasione possibile, e sono riuscito ad autogenerarmi il 43% dell’energia. Riducendo la spesa a 730 euro totali per 20.000 km tondi (60 euro al mese). Parliamo di 3,7 cent/km contro i precedenti 15 con l’endotermica“. E ora ho convertito in elettrico tutta la casa “Avendo l’abitudine di pianificare gli impegni settimanali, mi viene ormai spontaneo alla sera chiedermi se caricare o meno l’auto. Questa ed altre abitudini sono destinate ad entrare nel nostro vivere quotidiano, le vecchie al dimenticatoio. Ah dimenticavo: oltre all’auto, ho convertito negli anni in elettrico quasi tutta casa mia (radiatori a parte), pur avendo un contratto elettrico da 3 kW. Se sai quel che fai, non scatta. Non resti al freddo e non resti a piedi. Secondo i miei calcoli, con un costo del denaro all’8%, mi manca ancora un anno per rientrare interamente del maggior esborso rispetto a un’endotermica usata. Di pari segmento e chilometraggio. Ho consumato una media di 18 kWh/100 km al contatore (ovvero 5,5 km/kWh) partendo dai 15 primaverili per arrivare ai 22 invernali. Parlo di dati al contatore, non al cruscotto, comprese le perdite di conversione ed elettrochimiche di stoccaggio (14% medio) che l’auto non ti dice“. L’effetto tappeto volante quando guidi è impagabile