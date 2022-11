Roberto è deluso: torno indietro dall’elettrico -VIDEO

Roberto è deluso e sta pensando di tornare indietro dall’elettrico: il perché ce lo racconta in un breve video per il nostro concorso La Vita Elettrica. In palio migliaia di euro in ricariche Enel X Way (i dettagli a fine articolo). Tra tanti entusiasti delle EV, giusto dare spazio anche a chi invece ha critiche da fare.

Roberto è deluso: autonomia e ricarica lo stressano

In città non ci sono problemi: l’auto, una Hyundai Kona acquistata due anni fa, è perfetta. Ma i dolori iniziano quando si tratta di fare viaggi lunghi e Roberto De Grandis, un musicista, racconta di essere spesso costretto a prendere l’auto della moglie. Il problema? L’autonomia, al punto che nel video racconta di meditare un passo indietro, con l’acquisto di un’ibrida. “Mi dispiace moltissimo, ma le colonnine sono spesso occupate da altri mezzi“. E mentre parla, con la sua macchina in ricarica, si vede una 500 a benzina arrivare e occupare tranquillamente lo stallo accanto al suo per parcheggiare. “Ci vorrebbe un sindacato dell’elettrico a proteggere i nostri diritti, ma in Italia la vedo dura, ci vorranno tempi lunghissimi“. E poi c’è il problema del pagamento: “Non è possibile che ci vogliano 15 mila app, dovremmo poter usare il bancomat o i contanti, come alla macchinetta del caffè“.

Lo sfogo di Francesco con la sua Volkswagen ID.4

Insomma: l’ansia da autonomia e le stazioni ricarica a volte inaccessibili sono fonte per Roberto di “una tensione continua“. Concetti non dissimili da quelli espressi da un altro lettore, Francesco, in un post molto duro pubblicato nella nostra sezione commenti: “Il vero problema è che queste auto sono una vera e propria delusione. Io ho una Volkswagen ID.4, 45.000€ di auto per la sola città. Un’auto che subisce variazioni di autonomia in base all’andatura e alla temperatura esterna è un’auto poco affidabile. Poi i concessionari secondo me sono ancora peggio“. Ecco, chi vende le elettriche spesso è una delle cause di queste delusioni, legate ad acquisti affrettati e senza le necessarie conoscenze. Lo spiega bene Paolo Mariano nel video riprodotto sopra. E l’avevamo raccontato in un articolo del dicembre scorso, in cui riportavamo alcuni casi (pochissimi, per la verità) di ritorno all’auto a benzina o gasolio. Ed è interessante sul tema il parere di un grande concessionario come Giacomel.

