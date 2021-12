Roberta è delusa dalla Spring, che Federico vorrebbe…

Roberta ha comprato la Dacia Spring a settembre e lamenta che l’autonomia è già scesa a 155 km. Federico, un altro lettore, chiede notizie della versione cargo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it, se possibile corredati di immagini.

Roberta: “L’autonomia è scesa a 155 km”

“Mi hanno consegnato la Dacia Spring a settembre. Già con le prime ricariche (a 20°) l’auto segnava 195 km di autonomia. Oggi, dopo 2.000 km percorsi, pur utilizzando sempre il tasto ECO, in media l’auto percorre 175 km con la ricarica completa (sono arrivata al massimo al 12% di carica ma in rapporto i km percorsi erano giusti). E’ vero che ho sempre il riscaldamento acceso, ma il condizionatore lo uso solo all’occorrenza. Oggi, con 0° e carica al 100% la macchina segna 155 km di autonomia.… direi veramente deludente…aspettiamo agosto per verificare la carica completa, ma per ora sono delusa!”. Roberta Ghirardello.

Roberta è in buona compagnia, ma…

Risposta. Non so se può consolare, ma ripetiamo che il problema del calo della percorrenza col freddo riguarda tutte le elettriche, chi più chi meno. Sul nostro Twitter un lettore piemontese, Gianni Montalenti, ha fatto il punto sulla sua Volkswagen ID.3, omologata per 426 km. Valore attendibile?: “Direi proprio di no. Con la mia 58kWh mai più di 320.…in estate. In inverno un sogno“. Val la pena ricordare che il dato dichiarato dalla Casa, il cosiddetto WLTP, è ricavato un test ben lontano dal simulare le reali condizioni d’uso. Ergo: chi acquista un’elettrica deve fare una tara a questo valore, se non vuole andare incontro a delusioni. E soprattutto sapere che d’inverno col freddo l’autonomia cala, per la minor resa della batteria e per l’energia assorbita dal riscaldamento. Queste cose dovrebbe dirle chi le auto le vende, ma a giudicare dalle mail che ci inviate quasi nessuno dà questo tipo di informazioni. Certo, nel caso della Spring di Roberta, dai 230 WLTP ai 155 che legge oggi sull’indovinometro è un bel calo, circa il 32%. Non poco.

“Quando arriva la versione cargo della Spring? Per la mia pizzeria da asporto…”

“Vi leggo ormai da circa due anni e mezzo e non mi perdo mai un vostro articolo, siete veramente molto competenti e sempre esaustivi, complimenti. Ho una pizzeria d’asporto e negli ultimi due anni il volume di consegne a domicilio è aumentato parecchio. Abbiamo due auto ormai a fine vita, entrambe con più di 200.000 km. Qui arriva il quesito riguardo Dacia Spring. Nel 2020 si parlava di una sua versione cargo, ma purtroppo il mio concessionario di zona non ne sa nulla a riguardo. Voi avete informazioni?“. Federico da Verbania.

Risposta. L’arrivo della versione cargo è previsto per il 2022, secondo l’annuncio fatto a suo tempo da Dacia. La Casa del Gruppo Renault ha già fatto sapere come sarà configurata: due posti a sedere e uno spazio dietro il divisorio che, grazie all’eliminazione del sedili, raggiungerà un volume utile di 1.100 litri. Spazio per pizze bevande in abbondanza, dunque. Il bagagliaio di base del modello “normale” è di 290 litri, 610 litri con il sedile dietro reclinato. Usare una piccola elettrica per consegne come queste è un’ottima idea: è silenziosa, ha bassi costi di gestione e dà diritto di entrare in tutte le ZTL.

