Roba da ricchi l’auto elettrica, accusano i costruttori

“Come nel caso della distribuzione delle stazioni di ricarica, c’è una chiara divisione nell’accessibilità dell’ auto elettrica tra Europa centro-orientale ed Europa occidentale. Nonché un pronunciato divario nord-sud“, sintetizza Eric-Mark Huitema, Direttore generale ACEA. I paesi con quota di mercato totale delle elettriche inferiore al 3% hanno un PIL medio inferiore a 17.000 euro. È il caso, ad esempio, dei paesi dell’Europa centrale e orientale e della Grecia. Inoltre, i 5 paesi con la più bassa diffusione di EV hanno anche pochissimi punti di ricarica, inferiori all’1% del totale dell’UE ciascuno.

Roba da ricchi: l’Italia nella parte medio-bassa della classifica UE

E l’Italia? Si trova nella parte medio-bassa della classifica, con una penetrazione delle “auto con la spina” modesta anche rispetto al nostro PIL. Siamo al 4,3%: meglio dei Paesi più poveri, ma lontani dalle quote di vendita superiori al 15% dei paesi più ricchi del Nord Europa, con un PIL medio di oltre 46 mila euro. “La UE deve ora garantire con urgenza che ci siano condizioni giuste e che nessun paese o cittadino venga lasciato indietro“, dice Hutema. “I veicoli a zero emissioni devono essere accessibili a tutti“. In realtà le elettriche accessibili a tutti, grazie anche agli incentivi, ci sono già. La Dacia Spring, la prima EV low-cost, è in consegna da settembre con primo prezzo (inclusa rottamazione) sotto i 10 mila euro. Il problema non riguarda solo i prezzi, ma anche la disponibilità delle colonnine di ricarica. E la riluttanza ad installarle da parte di Paesi, come la Polonia, che incentrano l’economia sul carbone. Ma i dati dell‘Agenzia europea dell’ambiente dimostrano che l’introduzione dell’elettrico sta dando i suoi frutti. Tra il 2019 e il 2020, le emissioni medie di CO2 delle auto nuove sono diminuite del 12%.