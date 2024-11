Rivoluzione MAXI, flotte di taxi elettrici “chiavi in mano”

Arriva in Italia la piattaforma MAXI per flotte di taxi elettrici “chiavi in mano”. Collabora con BYD per i veicoli, Pirelli per la fornitura degli pneumatici, Atlante per le infrastrutture di ricarica rapida, e WINDTRE Business per la connettività, la gestione e la sicurezza dei dispositivi a bordo.

Dopo essere stata selezionata per partecipare al programma di accelerazione Innovit a San Francisco, MAXI si appresta a lanciare il le sue flotte di taxi elettrici a Milano e Roma, dove sbarcherà nel primo trimestre del 2025. Coinvolgerà anche i tassisti che stanno attualmente richiedendo le nuove licenze messe a bando dalle due amministrazioni comunali.

MAXI è una società benefit nata con l’obiettivo di «rivoluzionare la mobilità urbana con soluzioni avanzate di mobilità sostenibile» spiega la General Manager Barbara Covili. Alle flotte di taxi elettrici propone un modello di business innovativo e sostenibile.

Dall’auto a noleggio, all’App per gestirla: in squadra BYD, Atlante, Pirelli e WINDTRE Business

Il modello prevede la fornitura ai tassisti di auto elettriche a noleggio, più un servizio all-inclusive. Comprende l’accesso a hub HPC Atlante per ricaricare le auto in 25 minuti, con ricariche illimitate e la possibilità di aggiungere ricariche extra per i tassisti con una seconda guida. Nel caso in cui il tassista possieda già un veicolo elettrico, l’acquisto del solo servizio di ricarica. L’offerta include poi l’assicurazione del veicolo, il servizio di manutenzione, la fornitura degli pneumatici con Pirelli.

La app MAXI dedicata consente ai tassisti di monitorare le stazioni di ricarica, accedere ai servizi e gestire il veicolo in maniera smart anche in caso di seconde e terze guide. L’intero processo di on boarding è gestito tramite un assistente virtuale, il MAXI Agent, generato con intelligenza artificiale.

