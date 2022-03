Rivoluzione elettrica in agricoltura con le macchine solari e i robot. A...

Una rivoluzione elettrica nei campi e nelle aziende agricole italiane che iniziano a popolarsi di trattori e macchine da lavoro elettrici, ma anche robot a guida autonoma spesso alimentati da pannelli fotovoltaici e spinti solo dall’energia solare. Una meccanizzazione silenziosa, il motore si sente poco, pulita, emissioni locali pari a zero e riduzione di quelle globali, e più rispettosa del benessere del lavoratore grazie alle minori vibrazioni.

Macchine che fanno bene anche alla terra e ai suoi frutti: sono meno pesanti e così riducono il compattamento del suolo; permettono alternative alla chimica grazie alla meccanizzazione di attività economicamente insostenibili se svolte manualmente.

Convegno il 4 marzo a Fieragricola

Un mondo che sta mettendo radici e che sarà rappresentato a Fieragricola di Verona – dal 2 al 5 marzo nella fiera della città veneta – nel convegno organizzato da Vaielettrico: “La rivoluzione elettrica in agricoltura“ che si terrà venerdì 4 marzo dalle 15,30 alle 18 nella sala dell’area Forum Energy, Padiglione 12. Un evento diviso in due panel, coordinati da Andrea Prandi, cofondatore di Vaielettrico, e dal giornalista Gian Basilio Nieddu.

Il convegno vuole rappresentare l’offerta presente sul mercato di macchine e robot elettrici, lo stato dell’arte della ricerca scientifica grazie alla presentazione dei progetti del Politecnico di Torino (leggi qui) e dell’Università di Bologna (leggi qui), l’importanza delle fonti rinnovabili per mettere in campo veicoli a emissioni zero attraverso la testimonianza di imprese del settore (leggi qui).

E sarà dato spazio agli agricoltori, gli imprenditori agricoli italiani con due esperienze: quella di Coprob (Cooperativa Produttori Bieticoli di Bologna) nel bolognese (leggi qui) e quella dei Consorzi Agrari Italiani che stanno seminando e diserbando i terreni con l’aiuto dei robot (leggi qui). Il futuro già in campo.

I relatori del primo panel

Nel primo panel si conosceranno queste esperienze agro-robotiche con le relazioni: L’esperienza dei bieticoltori con il robot solare-elettrico di Giovanni Campagna (Coprob – Cooperativa Produttori Bieticoli, Bologna) e Robot e agricoltori uniti nel diserbo di Serena Selvetti (CAI- Consorzi Agrari D’ Italia).

Si conoscerà anche un’esperienza di ricerca dell’università di Bologna con la relazione Il frutteto elettrico per la frutticoltura 4.0 del docente universitario Luca Corelli Grappadelli (Unibo – Bologna) che punta oltre all’adozione di veicoli elettrici alla riduzione dei consumi di acqua e alla produzione di energia da fonti rinnovabili nell’azienda agricola. In questa direzione anche la relazione Agricoltura e fotovoltaico, la sinergia perfetta di Michele Appendino, fondatore e amministratore delegato di Solar Ventures, Milano.

I relatori del secondo panel

Il secondo panel Costruttori macchine elettrificate (elettriche/ibride) è dedicato ai prodotti, il mercato, i benefici e gli ostacoli dell’elettrificazione. Si inizia da un elemento fondamentale e vitale per la filiera: le batterie. Con un produttore italiano che lavora con il settore agricolo: Marco Righi, CEO & Founder di Flash Battery, con stabilimento a Sant’Ilario d’Enza in provincia di Reggio Emilia, che presenterà la relazione: Le batterie per le macchine agricole.

Rispetto all’automotive l’agricoltura elettrica presenta una vasta gamma di veicoli molto diversi tra loro. La Merlo Spa rappresenta diversi di questi segmenti e offre sul mercato più prodotti che farà conoscere l’ingegnere Ezio Viglietti, responsabile sviluppo macchine elettriche del Gruppo che parlerà di “Mezzi da lavoro elettrici per l’agricoltura”. Il veicolo simbolo dell’agricoltura è il trattore, nell’elettrico c’è tanto da fare in questa direzione.

In Italia ci sono i trattorini della Del Morino che li ha venduti al Comune di Parigi, c’è domanda in nord Europa e ora si stanno affermando in Italia. Ne parla il titolare Andrea Del Morino nella relazione Trattorini elettrici, eppur si muovono e lavorano.

La costruzione di un sistema di propulsione elettrico ha necessità di progettazione e connessione tra i diversi elementi. Tema al centro della relazione System engineer per la propulsione elettrica dei mezzi agricoli a cura di Paolo Patroncini, 4e-consulting srl, Ferrara.

Rivoluzione elettrica anche nella cura del verde

C’è tanto lavoro nei campi, ma pure nei giardini e nei parchi dove sono sempre di più le macchine elettriche e i robot destinati alla cura del verde. Un’esperienza interessante è quella offerta da Roberto Peruzzo, Amministratore della Peruzzo Srl, la sua relazione si intitola Cura del verde con i robot elettrici, che vende in tutto il mondo. E si ampliano gli orizzonti: dai giardini ai vigneti e fino ai campi fotovoltaici. I robot sono anche in vigneto dove grazie all’agricoltura di precisione e all’analisi dei big data permettono di risparmiare sui trattamenti fitosanitari.

Un’esperienza, con l’uso sinergico dei droni, presente nel progetto guidato dal docente universitario Giuseppe Quaglia, del DIMEAS – Politecnico di Torino con la sua relazione su Agri.q: il robot solare in vigneto. Finale internazionale con l’intervento a cura di Pek Automotive (leggi qui) dalla Slovenia con il Ceo Mikhail Kostkin che presenta Slopehelper: trattore e robot, autonomo ed elettrico.

