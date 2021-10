Rivoluzione Ducati: dal 2023 fornitore unico del Mondiale MotoE

La notizia è di quelle che spostano. Dal 2023, la Ducati sarà fornitrice ufficiale unica delle moto per la FIM Enel MotoE World Cup, il Campionato del Mondo elettrico a due ruote. Ad annunciare questa svolta storica è stato l’a.d Claudio Domenicali, dopo aver siglato un accordo, almeno fino al 2026, con la Dorna Sports, che da quattro anni organizza e promuove la MotoE e fin qui si era appoggiata ad un altro campione della Motor Valley, la modenese Energica Motors.

La Ducati sta quindi per scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Rivoluzionario, a dir poco. Si tratta di quel passo in avanti concreto verso il mondo dell’elettrico che fino ad oggi i vertici aziendali avevano sempre rimandato in attesa di tempi, e tecnologie, migliori. Ma che in tanti auspicavano.

Ora a Borgo Panigale hanno deciso di rompere il ghiaccio e tuffarsi in questa avventura decisamente allettante: costruire una moto sportiva, col carattere da Rossa, che possa essere competitiva anche sui tracciati del Motomondiale elettrico. Un progetto strategico di forte impatto, in cui parteciperanno anche altre aziende top del Gruppo Volkswagen, come Porsche e Lamborghini, che condivideranno il proprio know-how su propulsori e batterie.

«Continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto, ma in un modo nuovo – ha dichiarato Domenicali durante la conferenza stampa tenutasi al circuito di Misano – Come in MotoGp, dove il nostro motore è uno dei migliori, così vogliamo fare in MotoE. Il problema principale è il peso: vogliamo fare una moto più leggera possibile».

Dalla pista alla strada, il passo è breve

La MotoE, nelle intenzioni dei vertici dell’azienda emiliana, è però solo il primo passo. Perché Ducati sta già pensando molto più in grande, volendo sfruttare le future competizioni come laboratorio di sviluppo per tecnologie e soluzioni che poi possano essere applicate anche ai modelli stradali. Fare esperienza, insomma. Focalizzarsi inizialmente sull’ambito sportivo così da trarne indicazioni utili per sviluppare a breve modelli elettrici di serie adatti anche ad una nuova mobilità ordinaria.

«L’elettrico rappresenta la tecnologia del futuro e vogliamo farci trovare pronti – continua Domenicali – Farlo nel rispetto della nostra filosofia, puntando alla realizzazione di mezzi veloci e leggeri. Da sempre sperimentiamo soluzioni tecnologiche nel motorsport per poi trasferirle su modelli stradali emozionanti. Sono sicuro che anche in questo caso accadrà lo stesso».

La sfida è stata lanciata e il concetto ribadito. E’ solo una questione di tempo e a Borgo Panigale tra qualche anno si produrranno anche motociclette elettriche, in una transizione green che sta investendo l’intera Motor Valley e che un marchio così importante come Ducati non può, e non vuole evidentemente sottrarsi. La scommessa parte dalla pista. Per la strada non resta che attendere.

La staffetta tra due realtà emiliano-romagnole come Energica Motor, modenese, e Ducati, bolognese, al top mondiale della tecnologia elettrica a due ruote, conferma ciò che ci ha appena detto l'assessore regionale Vincenzo Colla (leggi).

