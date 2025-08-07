Rivolta contro gli incentivi in arrivo: altri delusi all’attacco

Rivolta contro il bonus statale per l’acquisto di auto elettriche in arrivo. Continuano ad arrivare mail di protesta da chi dà per certo di essere escluso dagli incentivi attesi per settembre. Incentivi che dovrebbero essere riservati a chi vive nei centri urbani. Eccone altre 5, che danno il senso della delusione.
“Ma è del mestiere questo ministro?”
Rivolta contro gli incentivi: “A Venezia, che non ha auto, ne avranno diritto…”
“Neanche questa volta riuscirò a cambiare il vecchio diesel…”
“Carissimi di Vaielettrico, così come purtroppo tanti altri automobilisti, dopo tanto aspettare, (già l’anno scorso una delusione…), prendo atto del fatto che probabilmente per me che abito in provincia, il capitolo incentivi possa essere considerato chiuso. Premetto che faccio 50 km al giorno per recarmi al lavoro, unito al fatto che nella mia zona non c’è la benchè minima alternativa all’automobile e la mia vetusta e logora auto a gasolio è ormai alla frutta. Non riesco a capire perchè debba essere escluso da tale beneficio, senza il quale non riuscirò a cambiare l’auto. Scusate lo sfogo, ma la delusione è veramente tanta” Salvatore Zoccheddu
“Io mi ero stufato di aspettare e ho preso gli incentivi lombardi…”
Rivolta contro gli incentivi: “È un’ingiustizia, facciamoci sentire…”
Rivolta contro gli incentivi: “A Venezia, che non ha auto, ne avranno diritto…”
- La prima area di servizio in autostrada solo per auto elettriche: guarda il VIDEO
TAG: Rivolta contro gli incentivi
Scusate qualcuno può indicare la procedura per la verifica del cap di residenza? Quale portale fornisce questa informazione?