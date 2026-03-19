





Rivive la BMW i3, ma è tutt’altra cosa rispetto al modello originario con questo nome, che la Casa di Monaco lanciò nel 2013.

Rivive la BMW i3: prima versione con trazione 4×4 e 345 kW di potenza

Tredici anni fa la BMW lanciò un modello che spiazzò tutti: una monovolume elettrica studiata per la città, con linee di rottura rispetto al resto della gamma. Quella i3 fu poi dismessa nel 2022, dopo un discreto successo. Ora siamo in un’altra era, ma la marca continua a riscuotere nell’elettrico risultati migliori della concorrenza tedesca. E questa i3 ha un design più tradizionale, accoppiato a contenuti tecnici tali da far sperare in un successo simile a quello riscosso dalla Serie 3 con motori termici. La prima versione ad essere lanciata sarà la 50 xDrive, con trazione integrale e doppio motore da 345 kW di potenza di sistema (fino a 645 Nm di coppia). Sull’asse posteriore un motore sincrono ad eccitazione elettrica (SSM), sviluppo dell’unità Gen5, ottimizzata per l’architettura a 800 volt di questa Neue Klasse. All’anteriore è utilizzato invece un motore asincrono (ASM), in cui il campo magnetico del rotore viene generato tramite induzione dallo statore.

Batteria da 108 kW, fino a 900 km di autonomia

La batteria di questa prima versione dovrebbe avere la stessa capacità di quella montata sulla iX3, da 108 kWh di capacità. Ma l’autonomia dovrebbe essere superiore, fino a 900 km, grazie a un’effficienza aerodinamica (e non solo) decisamente migliore. Con 4.695 celle cilindriche (46 millimetri di diametro, 95 millimetri di altezza). Il lancio della nuova i3 arriva in un momento di particolare euforia per l’elettrico BMW. La forte domanda per il nuovo Suv iX3 ha spinto la Casa di Monaco ad aumentare i ritmi produttivi. Lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, è già passato al lavoro su due turni per far fronte agli ordini accumulati . Si tratta del primo modello sulla piattaforma Neue Klasse, la stessa utilizzata dalla i3. Il che, ovviamente, è di buon auspicio per la BMW. Con un’autonomia dino a 900 km che può soddisfare anche chi macina ogni giorno centinaia di km. E velocità di ricarica altrettanto importanti.