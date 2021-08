Rivincita Volkswagen: la ID.3 al comando in Europa

Il colosso tedesco ha infilato ben 4 modelli nella top ten del mese, pubblicata da Jato Dynamics. Tre sono Volkswagen (ID.3, ID.4 e e-Up), una è di un altro marchio del gruppo, la Skoda Enyaq, salita in 4° posizione. Dalla classifica manca la Tesla Model 3, per la consueta politica della Casa di concentrare le consegne nelle settimane finali del trimestre. Con i dati di agosto-settembre cominceremo a vedere anche le prime

immatricolazioni del Model Y, con le consegne al via proprio in questi giorni. Tornando alla classifica delle BEV, resta stabile in 5° posizione la Fiat 500, confermandosi l’elettrica più venduta del gruppo Stellantis. La Peugeot e-208 è infatti solo decima, con un migliaio di immatricolazioni in meno del Cinquino. Ottima performance della Ford Mach-E, che entra in classifica al 7° posto con oltre 3.300 auto vendute.

Crolla il mercato del diesel, che vale solo il 22%

Tra le ibride plug-in, invece, si conferma il successo della Ford Kuga, l’unica a superare le 4 mila immatricolazioni. Seguono la Peugeot 3008 e la Volvo XC 40. In generale, comunque, le vendite non sono state esaltanti: in un mercato dell’auto depresso, si sono vendute 160.646 auto con la spina. Di queste il 47% è costituito da elettriche pure (BEV), mentre per il 53% si tratta di ibride plug-in. Le auto con la spina sono risalite così al 17% di quota di mercato, una delle performance migliori di sempre. Continua il calo di vendite delle auto diesel, per la crescente paura di blocchi del traffico: siamo al 22% di quota, 10 punti in meno rispetto a due anni fa. Tengono le vendite di veicoli a benzina, al 59%. “I clienti continuano a rispondere bene a sconti e incentivi legati alle auto elettriche, rese più abbordabili come prezzi”, commenta Felipe Munoz di Jato. “Ma, pur diventando più popolari, le EV non sono in grado i compensare le vendite perse dai diesel”.