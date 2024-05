Rivincita Volkswagen in Germania. Dopo anni di inseguimento, con Tesla che sembrava imprendibile, il gruppo in aprile conquista la leadership nelle EV.

Rivincita Volkswagen: 4 modelli del gruppo nei primi 4 posti

Due dati saltano all’occhio scorrendo le classifiche del più importante mercato auto europeo. Ci sono 4 auto del gruppo VW ai primi 4 posti nelle elettriche e Tesla scivola addirittura in 6° posizione con la Model Y. Confermando la fase di appannamento che la marca di Elon Musk sta attraversando a livello globale. Al primo posto si è piazzata l’accoppiata VW ID.4-ID.5 con 3.234 immatricolazioni, davanti all’altra VW, la ID.3 (1.992) , alla Skoda Enyaq (1.469) e all’Audi Q4 (1.184). Quinto un altro modello tedesco, la BMW iX1 (1.142), che ha preceduto appunto il Suv Tesla (1.102). Nella top ten figura solo un altro modello di marche non appartenenti a gruppi tedeschi, con la Volvo EX30 in 7° posizione a 1.064. Ancora fiacche le vendite della Fiat 500e, che in Germania è stata a lungo sul podio, scesa ora al 18° posto, con 573 immatricolazioni. Da segnalare anche le prime 6 immatricolazioni della Maserati Grecale.

Numeri in calo per la cancellazione degli incentivi

Complessivamente il mercato tedesco delle elettriche resta piuttosto fiacco, a causa della totale cancellazione degli incentivi decisa a metà dicembre. Con 29.668 immatricolazioni, quello tedesco resta comunque il più importante mercato continentale, davanti alla Francia con 24.850. La quota di mercato è risalita al 12,2% del totale (in Italia siamo al 2,9%...), quasi il doppio delle ibride plug-in (6,2%). I numeri di aprile confermano che, dopo Germania e Francia, il Regno Unito si conferma il terzo mercato europeo per l’elettrico. La quota è salita al 16,9% del totale (22.717 auto vendute), contro il 7,8% delle ibride plug-in (10.493).