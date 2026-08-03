Rivian rialza le stime dopo il debutto della R2: ricavi in crescita e perdite in calo







Rivian torna a dare segnali di vivacità in un mercato dell’auto elettrica statunitense depresso per la fine di ogni incentivo all’acquisto e l’ostilità dell’amministrazione TRUMP. Il costruttore americano ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in crescita, perdite inferiori alle attese e soprattutto ha confermato il rialzo delle previsioni di consegne per il 2026. Un risultato che arriva proprio mentre iniziano le prime consegne della nuova Rivian R2, il SUV elettrico destinato ad ampliare la platea di clienti del marchio. Resta però lo scetticismo degli investitori, che hanno accolto i conti con un calo dell’8% del titolo in Borsa.

La R2 cambia le prospettive del costruttore americano

Nel secondo trimestre Rivian ha consegnato 12.194 veicoli, il miglior risultato dallo scorso autunno e superiore alle aspettative della stessa azienda. Il dato include soltanto le prime settimane di commercializzazione della R2, il nuovo SUV elettrico di fascia più accessibile, le cui consegne sono iniziate a metà giugno.

Secondo il CEO RJ Scaringe, il tasso di conversione tra prenotazioni e ordini effettivi della R2 è stato “significativamente superiore” alle previsioni interne. Un elemento importante perché il nuovo modello rappresenta la vera scommessa di Rivian: non più un costruttore di pick-up e SUV premium, ma un marchio capace di competere in una fascia di mercato molto più ampia.

Ricavi in crescita, perdite ridotte

I risultati finanziari mostrano un miglioramento significativo. I ricavi sono aumentati del 27%, raggiungendo 1,66 miliardi di dollari, mentre la perdita è risultata inferiore alle attese degli analisti grazie anche alla crescita delle attività software e della joint venture tecnologica con Volkswagen.

Pur avendo registrato ancora una perdita trimestrale, Rivian continua a ridurre il divario verso la sostenibilità economica. La società ha inoltre migliorato le stime sull’EBITDA e ridotto le previsioni di investimenti per l’anno in corso.

Obiettivo fino a 70 mila consegne nel 2026

La notizia più importante è probabilmente l’aggiornamento delle prospettive. Rivian prevede ora di consegnare tra 65.000 e 70.000 veicoli nel corso del 2026, rispetto alla precedente stima di 62.000-67.000 unità. Per raggiungere questo obiettivo dovrà superare le 21 mila consegne sia nel terzo sia nel quarto trimestre, che diventerebbero così i migliori della sua storia.

Le indicazioni arrivano in un momento delicato per il mercato americano dell’auto elettrica, frenato dalla fine di alcuni incentivi federali. La capacità di Rivian di migliorare le prospettive proprio in questo contesto suggerisce che la R2 potrebbe avere un impatto commerciale superiore alle aspettative.

Per il mercato europeo, invece, resta ancora un punto interrogativo. Al momento non sono stati annunciati piani concreti per la commercializzazione della R2 in Europa, anche se il modello, per dimensioni e posizionamento, potrebbe risultare molto più adatto al Vecchio Continente rispetto agli attuali R1T e R1S.

La nuova fabbrica resta un tassello decisivo

Durante la conference call con gli analisti, il management ha confermato anche che il finanziamento del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti destinato alla costruzione del secondo stabilimento in Georgia inizierà a essere utilizzato all’inizio del 2027. La nuova fabbrica sarà fondamentale per sostenere l’aumento dei volumi produttivi della R2 nei prossimi anni.

Nonostante il quadro complessivamente positivo, Wall Street continua però a mantenere un atteggiamento prudente. Dopo la pubblicazione dei risultati il titolo Rivian ha perso terreno, segno che gli investitori attendono ancora conferme sulla capacità dell’azienda di trasformare il successo commerciale della R2 in una redditività stabile.