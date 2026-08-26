Rivian punta l’Europa: il SUV elettrico R2 sarà l’apripista







Il nuovo modello R2 sarà il principale strumento della Casa americana Rivian per crescere fuori dal Nord America e farsi spazio soprattutto in Europa. L’arrivo nel Vecchio Continente potrebbe avvenire già nel 2027.

Rivian è ancora un marchio poco conosciuto dagli automobilisti europei, nonostante abbia costruito negli Stati Uniti una reputazione importante nel settore delle auto elettriche. Dopo aver concentrato per anni la propria attività sul mercato nordamericano, l’azienda vuole ora affrontare una fase di espansione internazionale, affidandosi a un modello calibrato sui gusti europei.

R2: l’Europa nel mirino

Il Rivian R2 è un SUV elettrico di dimensioni intermedie che rappresenta un passaggio fondamentale per la strategia del costruttore americano. Secondo il CEO RJ Scaringe, infatti, il veicolo è stato progettato fin dall’inizio tenendo conto delle esigenze degli automobilisti europei.

A partire dalla scelta delle dimensioni, compatte, che è particolarmente significativa. I modelli R1T e R1S, pensati soprattutto per il mercato statunitense, sono infatti meno adatti alle esigenze di molti Paesi europei, dove dimensioni esterne, efficienza e praticità urbana hanno un peso maggiore nella scelta dell’auto. Da qui l’idea di puntare tutto sul nuovo R2.

Gamma ampia per espandersi

La strategia internazionale di Rivian non si limita però soltanto al nuovo SUV. Il costruttore sta lavorando infatti anche su un crossover più compatto (R3) e sulla sua variante sportiva R3X. In prospettiva potrebbe arrivare anche un modello più accessibile, indicato provvisoriamente come R4.

Il successo del R2 in Europa sarà quindi determinante per finanziare e sostenere questa espansione. L’obiettivo per Rivian è infatti passare dalla dimensione di produttore ancora relativamente piccolo a quella di un marchio capace di gestire volumi significativamente superiori.

La produzione sarà il vero banco di prova

Per arrivare in Europa con una gamma competitiva, Rivian dovrà prima aumentare la propria capacità produttiva. Un elemento centrale della strategia è il progetto della nuova fabbrica in Georgia, negli Stati Uniti, la cui apertura è prevista nel 2028, con una capacità iniziale annunciata di circa 300.000 veicoli all’anno.

Il calendario europeo rimane però meno definito. Rivian indica il 2027 come riferimento per l’espansione internazionale, ma non ha ancora comunicato una data precisa per l’avvio delle vendite del R2 nel Vecchio Continente.

Questo lascia aperte diverse questioni, dal modello distributivo alla produzione destinata all’Europa, fino al prezzo finale (negli Stati Uniti l’R2 parte da circa 45.000 dollari). Per un marchio che deve ancora costruire una rete commerciale e di assistenza sul Continente, l’ingresso europeo sarà quindi una sfida industriale oltre che commerciale.