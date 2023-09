Riva del Garda-Locarno senza ricarica in ID.Buzz

Riva del Garda-Locarno, 300 km senza soste di ricarica? Si fa tranquillamente anche in Volkswagen ID.Buzz, non certo una citycar: il VIDEO di Paolo Mariano.

Riva del Garda: si parte senza soste programmate

Paolo si trova a bordo del Volkswagen ID Buzz, un veicolo che abbiamo già avuto modo di guidare in diverse occasioni. Questa volta il viaggio inizia a Riva del Garda per concludersi a Locarno, in Svizzera. Il percorso è di circa 300 km, composto in gran parte da autostrada, ma con una parte significativa di strade extraurbane, soprattutto nella prima parte del viaggio. L’ID Buzz è un veicolo spazioso, sembra quasi un piccolo appartamento su quattro ruote. Con una batteria da 77 kWh, ha lo stesso motore del Volkswagen ID.3 da 150 kW (montato posteriormente). Questo veicolo promette un’esperienza di guida silenziosa e prestazionale. Un aspetto interessante da osservare durante il percorso è il consumo energetico, che ci darà una panoramica dell’efficienza.

Il display indica 480 km di autonomia con batteria al 100%

Prima di iniziare il viaggio, il navigatore integrato non ha suggerito alcuna sosta per la ricarica. E tutto il percorso è stato effettuato con la ricarica iniziale del 100%. Il sistema di bordo indica un’autonomia di 480 km, basata sui consumi medi degli ultimi giorni, che si aggirano intorno ai 14-15 kWh/100 km. Questi dati ci danno un’idea della reale efficienza di questo veicolo. Con una temperatura esterna di 28°C, Paolo imposta l’auto in modalità comfort, con il climatizzatore a 21°C. L’interno dell’ID Buzz è spazioso e comodo, adatto anche a cinque passeggeri con ampio spazio di carico. Un aspetto interessante è la pianificazione del viaggio. Con un’autonomia stimata di 480 km, l’equilibrio tra autonomia e punti di ricarica preoccupa meno, considerando la capillarità delle colonnine lungo il percorso. Nel percorrere i primi 100 km in autostrada, notiamo un basso consumo di 17,7 kWh/100 km. Anche ai 125 km/h, l’ID.Buzz rimane sorprendentemente silenzioso, grazie a una cura maniacale nell’aerodinamica e nell’insonorizzazione dell’abitacolo.

Da Riva del Garda 200 km percorsi con consumo di 19,6 kWh /100 km

Arrivati alla barriera di Milano, i consumi rimangono contenuti, in media 19,6 kWh/100 km dopo 200 km percorsi. Anche in situazioni di traffico intenso, l’assenza di rumori e vibrazioni contribuisce al comfort di guida. Ad 85 km dalla destinazione, è stato consumato solo il 50% della batteria. Il che dimostra che la batteria stessa è dimensionata per un utilizzo di diverse ore, anche se l’autonomia può variare in inverno o in condizioni climatiche più sfavorevoli. All’arrivo a Locarno, sono stati percorsi 285 km con una batteria al 28%: si sarebbero potuti coprire altri 100 km aggiuntivi prima di ricaricare. Un viaggio di quasi 300 km è stato affrontato con consumi energetici bassi, confermando l’efficienza del VV ID.Buzz. E anche che, nonostante sia di fatto fatto un veicolo commerciale, l’impostazione di guida dell’ID.Buzz è molto più simile a quella di un’auto che è quella dei furgoni