Ritorno al futuro: sarà il Pulmino la VW a guida autonoma

Ritorno al futuro: sarà il Pulmino la prima Volkswagen a guida completamente autonoma. Arriverà nel 2025, la propulsione sarà ovviamente elettrica.

Ritorno al futuro: nel 2025 il Pulmino VW senza pilota

Lo sviluppo del progetto è affidato alla Divisione Veicoli Commerciali di Volkswagen (VWCV). Carsten Intra, capo della VWCV, parla di “una scelta iniziale logica per l’applicazione di questi sistemi”, dopo avere avuto il via libera dal board del gruppo di Wolfsburg. Dicendosi certo che il pilota automatico darà un importante contributo alla mobilità urbana e alla sicurezza stradale. Non si parte dalle auto, dunque, ma dai furgoni, anche se il Pulmino resta un veicolo particolare, proprio come l’originale. Qualche giorno fa il n.1 dell’Audi, Markus Duesmann, si è detto perplesso su un’introduzione a breve della guida autonoma. Paventando rischi legali per il marchio in caso di malfunzionamento. Preoccupazioni che non sembrano così presenti nella divisione VWCV. “Quest’anno per la prima volta stiamo svolgendo test sul campo in Germania con il sistema di guida autonoma di Argo AI nel futuro ID.Buzz“, spiega Christian Senger, capo Autonomous Driving. ID.Buzz è il nome di progetto del nuovo Pulmino.

Il progetto fa parte dell’alleanza globale con Ford

Senger è convinto che a metà del decennio in corso i clienti avranno l’opportunità di essere prelevati da questi veicoli autonomi e portati a destinazione. Almeno in “selected cities“, in città selezionate. Il tutto sviluppando i servizi di ride-hailing e car pooling già offerti oggi da una società del gruppo, Moia. L’azienda che sta curando il progetto di guida autonomia per la Volkswagen è la Argo AI, specializzata in piattaforme software per veicoli senza conducente. L’investimento in Argo AI è nato nel quadro dell’alleanza globale con Ford, che fu la prima a puntare sulla società americana. Oltre a impegnare un miliardo di dollari per l’acquisto di quote, la Volkswagen ha conferito la sua divisione AID (Autonomous Intelligent Driving) in Argo AI.