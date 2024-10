Ritardi di consegna Citroen e-C3: l’auto sarà ok?

Ritardi di consegna della Citroen e-C3: un altro lettore scrive la sua insoddisfazione e riferisce di problemi nelle prime vetture consegnate in Francia. Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ritardi di consegna Citroen: “Dalla Francia notizie di problemi al software…”

“Vi avevo scritto per richiamare l’attenzione su ritardi e dubbi nelle consegne della Citroen e-C3. Oggi scrivo per due motivi. Il primo: per ringraziare la signora Filomena per la sua mail di protesta e dare la mia disponibilità qualora si trovi il modo per fare chiarezza. E avere la garanzia che le auto vengano consegnate in tempo utile. Il secondo è per dissentire e fare una piccola provocazione alla redazione. Non metto in dubbio la vostra buona fede nel dire che Citroen vi ha fatto sapere che stanno consegnando. Ma il team di Vaielettrico, quali persone esperte e non ingenue, possibile che non dica che per esempio in Francia, dove la sovvenzione statale scadeva a fine settembre, qualche auto è stata consegnata? Ma che gli utenti hanno già rilevato problemi dovuti al software e, forse per la paura di pagare penali, Citroen ha comunque messo in strada auto con problemi non risolti? Con il forte dubbio che quando consegneranno anche noi avremo lo stesso problema. Proprio oggi ho sentito due concessionari grossi e ho provato a sentire Citroen Italia. Vi evito le risposte, farebbero solo confermare che siamo in alto mare o, come si dice da noi, nebbia in Val Padana. Speriamo bene“. Edoardo Telini

Vedremo a fine ottobre quanti clienti hanno avuto l’auto

Risposta. C’è solo un modo per scoprire se Citroen Italia ci ha detto la verità: scorrere il resoconto mensile delle vendite di tutte le auto elettriche pubblicato dall’Unrae. Ovvero dall’associazione dei costruttori stessi. Il prossimo report, relativo a ottobre, verrà pubblicato a inizio novembre e lì capiremo quante vetture sono state consegnate. È vero che in Francia ci sono state lamentele tra i primi clienti. Il sito lavoiturehybride riferisce di mancanza di informazioni cruciali sul computer di bordo (consumi, tempo, temperatura esterna). Di tergicristalli automatici capricciosi e lettura irregolare dei segnali stradali e malfunzionamenti degli aiuti alla guida… Tutti problemi legati al software. Vedremo se nelle auto in consegna in Italia la Citroen è riuscita a porre rimedio.