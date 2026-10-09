Risse alla colonnina: la rabbia e le proposte dei lettori

Il pestaggio di Paride, nato dall’impossibilità di ricaricare l’auto alla colonnina – episodio che abbiamo documentato nei giorni scorsi – non è purtroppo un caso isolato come ci hanno confermato i lettori. Non si è arrivati alle mani, ma quasi. Bloccare una ricarica non è assimilabile alla ricerca di un parcheggio: non significa fare qualche centinaio di metri in più, significa rischiare di restare a piedi. Un fatto serio, che infatti non si verifica nelle aree dedicate al rifornimento di carburanti fossili, dove nessuno si sognerebbe di parcheggiare per “comodità”. La vicenda di Paride ha acceso una discussione ampia e sentita. Abbiamo ascoltato le voci dei lettori: c’è chi denuncia l’assenza di controlli, chi racconta esperienze simili, chi sottolinea che la ricarica è un bisogno non rinviabile e che proprio per questo gli episodi di tensione sono destinati ad aumentare. Un quadro che conferma quanto il rispetto delle regole – e la loro applicazione – sia oggi più che mai necessario.

Intimiditi alla colonnina

Massimo da Granarolo commenta spesso, non ha fatto mancare la sua esperienza. «A me è successo a Rimini mi ha mandato a quel paese ha lasciato li la macchina e se ne è andato su 4 stalli ne rimaneva ho messo la macchina contromano per poter ricaricare altrimenti il cavo non arrivava. Letta la storia di Paride mi è andata fatta bene». Sui social Francesco Cataldi ricorda che «stava succedendo pure a me 2 anni fa.. ho fatto finta di essere armato, era un matto». Anche se consigliamo di evitare queste finte, visto che non si conosce mai chi si ha di fronte.

Un altro testimone è Otello Celletti: «Fortunatamente mai alle mani….ma quante minacce ricevute …..purtroppo i tempi di intervento delle autorità spesso sono un po’ lunghi». Brutta l’esperienza di Marco Tardini: «Una buona dash cam e poi denuncia ai carabinieri con tanto di video allegati. Ho fatto così una volta ma mi sono ritrovato la macchina completamente rigata, tutta la fiancata sinistra. L’autore è stato individuato e denunciato, non si può arrivare a questo».

Roberto ha commentato il nostro articolo con scetticismo nel nostro sito, però scrive: «Io ho una phev che ricarico in garage con il caricatore portatile a 10A e anche se ci metto tutta una notte, non mi sogno di andare alle colonnine proprio per evitare i vandali di ogni specie». Siamo allo sbando civico se si ha paura di esercitare un diritto fondamentale: quello alla mobilità.

L’occupazione abusiva degli stalli non è episodica ma sistemica

Per andare oltre la cronaca abbiamo raccolto e catalogato i commenti sul nostro sito e del gruppo VaiElettrico Discussioni & Consigli. Non mancano gli hater che banalizzano e insultano. A iniziare da questo: «Praticamente quello che avevo scommesso che potesse accadere quando i cessi con la spina avrebbero preso piede. Prossime mosse: rimozione delle strisce blu gratis e del bollo gratis, elettroidioti». Insulti che leggiamo ogni giorno a spasso per i social. E purtroppo sul bollo ricordiamo che l’esenzione del bollo 2027 esclude le elettriche con 5 anni di immatricolazione.

Ma passiamo all’analisi. La discussione mostra un quadro molto chiaro, questi i punti chiave:

Il problema degli stalli occupati è percepito come sistemico, non episodico.

La fiducia nelle istituzioni è bassissima: vigili assenti, denunce inutili, giustizia lenta.

La tensione sociale è alta.

L’elettrico amplifica il conflitto perché la ricarica è un bisogno non procrastinabile.

Emergono proposte concrete e ragionate, ma anche rabbia ed esasperazione.

Dalla denuncia alla proposta: che fare per lo stallo libero?

Sacrosante la denuncia ma come mitigare il fenomeno? Abbiamo raccolto le proposte emerse dai lettori. La prima riguarda l’idea di proteggere fisicamente gli stalli: sbarre o dissuasori che si abbassano solo quando la ricarica viene attivata, così da impedire materialmente l’occupazione abusiva. È un sistema però che richiede investimenti e standard condivisi. Non semplice.

Un’altra strada è la videosorveglianza. Molti chiedono telecamere integrate nelle colonnine o nell’area di ricarica, capaci di registrare automaticamente la targa dei veicoli che sostano senza caricare. C’è poi il tema dell’intervento delle forze dell’ordine. I lettori invocano un protocollo dedicato con la possibilità di segnalare l’abuso in modo digitale, tramite un’app comunale o un QR code sulla colonnina. Un sistema per ridurre i tempi di intervento. Molto sentita anche la richiesta di sanzioni più severe. Chi occupa uno stallo di ricarica senza caricare dovrebbe incorrere in multe più alte, nella decurtazione dei punti e, nei casi più gravi, in una denuncia per interruzione di servizio, perché impedire la ricarica significa compromettere la mobilità di un cittadino.

Un intervento più semplice, riguarda la segnaletica. Cartelli più visibili, pavimentazione colorata e messaggi inequivocabili (“solo veicoli in ricarica – sanzione immediata”) secondo i proponenti ridurrebbero la scusa del “non avevo visto” e renderebbero lo stallo immediatamente riconoscibile. Infine, alcune proposte puntano sull’automazione: colonnine capaci di segnalare al gestore quando un veicolo è fermo ma non sta caricando, così da attivare un controllo rapido o avvisare il Comune. Non tutte queste proposte sono fattibili, sia economicamente sia giuridicamente, ma sono uno spunto da cui partire per affrontare il problema soprattutto se l’Italia raggiungerà i livelli di elettrificazione degli altri Paesi europei.

LEGGI anche: Bonus colonnine c’è ancora speranza e guarda la Video – Guida all’incentivo