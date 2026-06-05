Risposta Audi alla Luce: Nuvolari, supercar plug-in da 350 km/h

Risposta Audi alla Ferrari Luce. Potremmo definirla così la Nuvolari, supercar ibrida plug-in. Con un V8 4.0 biturbo abbinato a 3 motori elettrici, 1.001 CV, 0-100 km/h in 2,6 secondi e oltre 350 km/h di velocità massima.
Risposta Audi alla Luce: una supercar da 1.001 CV che fa i 350
L’Audi presenta la Nuvolari parlando di “travaso di tecnologia dalla Formula 1“. Con aerodinamica attiva sviluppata con il contributo dei piloti Audi e freni derivati direttamente dalla monoposto Audi R26. Nuova generazione quattro: trazione integrale con ripartizione predittiva longitudinale e trasversale della coppia. Audi Space Frame evoluto: scocca in alluminio e carrozzeria integralmente in fibra di carbonio. Con consumi tutto sommato limitati, 11,3 litri/100 km, ed emissioni di 270 g/km di CO2. Per ora non si parla di prezzi, ma le caratteristiche tecniche e la tiratura limitata (499 esemplari) fanno pensare a cifre importanti. Le consegne avverranno nel primo semestre del 2027.
Tre motori elettrici abbinati a un V8 da 800 Cv
La Nuvolari adotta un powertrain ibrido plug-in basato sull’abbinamento di un V8 4.0 biturbo da 800 CV con tre motori elettrici a flusso assiale. Ciascuno dei quali è accreditato di 150 CV. La batteria agli ioni di litio ha una capacità nominale di solo 7,3 kWh. Il motore a combustione eroga una coppia massima di 730 Nm e raggiunge i 10.000 giri/minuto: un regime di solito appannaggio delle vetture da competizione. I due motori elettrici a flusso assiale, raffreddati ad olio e attivi all’avantreno (uno per ciascuna ruota) sono parte integrante del sistema quattro. E garantiscono la distribuzione adattiva e predittiva della coppia. Un terzo motore elettrico, posizionato tra il V8 e la trasmissione, completa il powertrain. Lo scatto da 0 a 100 avviene in 2,6″ e da 0 a 200 in 6,8″, complice la funzione launch control di derivazione F1.
4 modalità di marcia, aerodinamica attiva con alettone a scomparsa
Chi guida può scegliere con comandi al volante tra 4 modalità di marcia: 1) E-Hybrid, con guida solo elettrica per le brevi distanze 2) Balanced, mirata a equilibrare comfort, efficienza e prestazioni 3) Dynamic, per rendere più reattiva la risposta del powertrain. 4) Dynamic+, volta a massimizzare le prestazioni. Ai setting standard si aggiunge il setup Track, per adattare il controllo della trazione allo stile di guida e alle condizioni del manto stradale. Le impostazioni spaziano da Wet a Dry e da Race a Traction Control Off. La Nuvolari adotta l’aerodinamica attiva. Il sistema adatta i valori di deportanza, la resistenza aerodinamica e l’equilibrio dinamico in risposta alle condizioni di guida. Il cuore dell’aerodinamica attiva è l’alettone posteriore a scomparsa con 3 configurazioni: chiuso, bassa deportanza (LD) e alta deportanza (HD).