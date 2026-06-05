Risposta Audi alla Luce: Nuvolari, supercar plug-in da 350 km/h

La Nuvolari adotta un powertrain ibrido plug-in basato sull’abbinamento di un V8 4.0 biturbo da 800 CV con tre motori elettrici a flusso assiale. Ciascuno dei quali è accreditato di 150 CV. La batteria agli ioni di litio ha una capacità nominale di solo 7,3 kWh. Il motore a combustione eroga una coppia massima di 730 Nm e raggiunge i 10.000 giri/minuto: un regime di solito appannaggio delle vetture da competizione. I due motori elettrici a flusso assiale, raffreddati ad olio e attivi all’avantreno (uno per ciascuna ruota) sono parte integrante del sistema quattro. E garantiscono la distribuzione adattiva e predittiva della coppia. Un terzo motore elettrico, posizionato tra il V8 e la trasmissione, completa il powertrain. Lo scatto da 0 a 100 avviene in 2,6″ e da 0 a 200 in 6,8″, complice la funzione launch control di derivazione F1.

4 modalità di marcia, aerodinamica attiva con alettone a scomparsa