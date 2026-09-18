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il18 Settembre 2026
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Risparmio su 20mila km in elettrico

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Risparmio su 20mila km in elettrico: il bilancio (da LinkedIn) viene da una fonte autorevole, Stefano Rampino, senior researcher del CNR. Il tema costi, con la benzina a 2,149 euro, è cruciale. Ma ci sono altri fattori nella scelta di un’auto e Rampino li inquadra in modo efficace.

Ricariche 770€, a benzina ne avrei spesi 1.844

Risparmio su 20mila km
Illustrazione tratta dal profilo LinkedIn di Stefano Rampino.

Un anno fa ho cambiato auto, prendendo una BEV… senza fare nomi. 20.000 km percorsi, SOH batteria al 99% ,nessun degrado percepibile. Primo tagliando: 42 €, contro una media di 200 € per un’equivalente a benzina.  Carburante: ricaricando per il 90% da casa e per il 10% da colonnine Fast Charge (i circa 2.000 km percorsi in autostrada) ho speso 770 € in energia. Un’equivalente a benzina, allo stesso chilometraggio e con la benzina ormai stabilmente sopra i 2 €/litro, ne avrebbe spesi circa 1.844. Proiettando i prossimi 5 anni a questo livello, il differenziale sul solo carburante supera i 5.000€. Viaggi lunghi: il grande spauracchio di chi non l’ha mai provata…Lungo l’autostrada basta mappare le soste Fast Charge, presenti ormai in quasi tutte le stazioni di servizio. I 20-25 minuti per la ricarica? Totalmente compatibili con le pause fisiologiche dei lunghi viaggi…”.

risparmio su 20mila kmRisparmio su 20mila km: non solo questione di soldi…

CO₂: con un contratto di fornitura che utilizza solo  rinnovabili, in un anno ho evitato circa 2,15 tonnellate di CO₂ rispetto all’equivalente termica.Ma il punto va oltre il conto in tasca. L’elettrificazione dei trasporti leggeri è una delle rare situazioni davvero 𝑤𝑖𝑛-𝑤𝑖𝑛 su più fronti…Un motore endotermico converte in movimento solo il 30-40% dell’energia del carburante, il resto è calore disperso. È come comprare 3 pizze e buttarne via due. Con il motore elettrico, all’80-90% di efficienza, è come lasciare solo le croste. Perché accettare ancora questo spreco nel 2026, solo per sentire “𝑏𝑟𝑢𝑚 𝑏𝑟𝑢𝑚”? Meno rumore: un beneficio spesso sottovalutato, altro che “𝑏𝑟𝑢𝑚 𝑏𝑟𝑢𝑚”, per la qualità della vita urbana e del guidatore. Aria pulita in città: zero emissioni di NOx e particolato allo scarico, dove le persone effettivamente respirano…

 

  • CONCLUSIONE. “C’è una differenza profonda tra legittimo scetticismo verso costi iniziali o nfrastrutture e l’opposizione ideologica a prescindere. Di fronte a numeri così chiari, difendere lo status quo endotermico rischia di diventare un mero esercizio di nostalgia. Quando una tecnologia offre simultaneamente efficienza termodinamica, risparmio economico sul ciclo di vita e benefici tangibili per clima e salute pubblica, la vera sfida non è fermarla. Ma accelerarne l’accessibilità per tutti. Superare le barriere culturali è il primo passo per non restare indietro”.

– Leggi anche / Beffa esenzione bollo 2027: le elettriche con più di 5 anni pagano

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